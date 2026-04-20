Son Mühür- Efes Selçuk, geçtiğimiz günlerde sanatın en saf haliyle, çocukların neşesiyle dolup taştı. Tiyatro Ofisi ve Ege Tiyatrolar Birliği’nin el ele vererek 14-18 Nisan tarihleri arasında hayata geçirdiği 2. İzmir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, Efes Selçuk’taki muhteşem etkinliklerle perdelerini kapattı.

Sokaklar festival ruhuyla renklendi

Final kutlamaları, Atatürk Anıtı önünde toplanan kalabalığın heyecan dolu kortej yürüyüşüyle başladı. Sadece tiyatrocular değil, tüm kent bu coşkuya ortak oldu.

iEfes Selçuk Belediyesi Gençlik ve Çocuk Bandosu’nun çaldığı marşlar eşliğinde ilerleyen kortejde; Bingo Atölye, Gösteri Sanatları, Mavi Çocuk Tiyatrosu ve Aydın Çocuk Tiyatrosu gibi ekipler renkli kostümleriyle yürüyerek çevredekilere tam bir görsel şölen sundu.

İstasyon Meydanı’nda eğlence zirve yaptı

Kortejin ardından eğlencenin adresi İstasyon Meydanı oldu. Meydanda kurulan özel sahnede, çocukların hayal dünyasına dokunan birbirinden özel performanslar sergilendi.

Ecem ile Çilek’in sempatik vantrolog gösterisi küçükleri kahkahaya boğarken, İlker Kılıçer’in sessiz ama derin pantomim performansı izleyenleri büyüledi.

Efes Selçuk Belediyesi Çocuk Modern Dans Grubu’nun sahne şovu ise profesyonelliğiyle alkış topladı.

Günün sonunda sahne alan Onur Köken, seslendirdiği çocuk şarkılarıyla festivalin enerjisini adeta göklere çıkardı.

"Çocuklarımızın ruhunu sanatla onarabiliriz"

Festivalin sanat yönetmenliğini üstlenen Metin Güler, kapanışta yaptığı konuşmada sanatın iyileştirici gücüne dikkat çekti. Dünyada ve ülkemizde yaşanan zorlu süreçlerin en çok çocukları hırpaladığını ifade eden Güler, şu anlamlı mesajı verdi:

“Çocuklarımızın ruhunu sanatla onarabiliriz. Bize vermiş olduğu destekten dolayı Efes Selçuk Belediyesi’ne teşekkür ederiz.”

Sanatın birleştirici gücünü çocukların enerjisiyle harmanlayan festival, geride gülen yüzler ve unutulmaz anılar bırakarak bu yıla veda etti.