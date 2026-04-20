Karşıyaka, bu sezon teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde sergilediği başarılı performansla taraftarına güven verirken, finallerdeki şanssızlığına son verip 23 yıllık şampiyonluk özlemini bitirmeyi hedefliyor.

Final kabusu yaklaşık çeyrek asır önce başlayan Kaf-Kaf, 2001-2002 sezonunda 2’nci Lig’de Denizli’de play-off oynamıştı. Karabükspor’u 3-1, Kartalspor’u 4-2 yenerek finale yükselen yeşil-kırmızılı ekip, öne geçtiği finalde Adana Demirspor’a uzatmada yediği altın golle 2-1 mağlup olarak 1’inci Lig hayallerini ertelemek zorunda kalmıştı.

2 kez direkten döndü

Karşıyaka, 2003’te tarihinin son şampiyonluğunu yaşayarak doğrudan 1’inci Lig’e yükseldi. Bu ligde 13 sezon aralıksız mücadele eden yeşil-kırmızılı ekip, 2 kez play-off oynamasına rağmen Süper Lig hedefine ulaşamadı.

Ankara’da oynanan 2008-2009 sezonu play-offunda Boluspor’u seri penaltılarla 3-2 yenerek finale çıkan Karşıyaka, öne geçtiği maçta Kasımpaşa’a uzatmada 2-1 mağlup olarak 1996’dan beri hasret kaldığı Süper Lig fırsatını kaçırdı ve yaşanan olaylar nedeniyle 5 maç ceza aldı.

2009-2010 sezonunda ise yine play-off oynayan Kaf-Kaf, İstanbul’daki 4 takımlı lig usulü organizasyonu 2 puanla tamamlayarak Süper Lig hedefini bir kez daha ıskaladı.

2. Lige hapsoldu

Karşıyaka, uzun yıllar mücadele ettiği 1’inci Lig’den 2016’da, 2’nci Lig’den ise borçları nedeniyle uygulanan transfer yasağı ve puan silme cezalarının ardından 2018’de düşerek 3’üncü Lig’e geriledi. 2018-2019 sezonunda ilk kez yer aldığı bu ligde, altyapı ağırlıklı kadrosuyla play-off oynamayı başaran yeşil-kırmızılı ekip, yarı finalde Vanspor ile sahasında golsüz berabere kaldıktan sonra deplasmanda 2-1 mağlup olarak elendi.

Aynı kadroyla 2019-2020 sezonunda da play-off’a kalan Kaf-Kaf, koronavirüs pandemisi nedeniyle liglerin ara verilmesinin ardından temmuz ayında Antalya’da düzenlenen finallerde Belediye Derincespor’u penaltıdan bulduğu golle 1-0 yenerek finale yükseldi.

Finalde elenmişlerdi biz

Karşıyaka, Antalya’daki play-off finalinde Turgutluspor ile karşılaştığı maçta öne geçmesine rağmen normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 biten mücadelede seri penaltılarla 7-5 mağlup olarak 2’nci Lig’e yükselemedi. Rakibi uzatmalarda 2 kırmızı kartla 9 kişi kalmasına rağmen, 118’inci dakikada penaltıdan eşitliği yakalayan Kaf-Kaf, penaltı atışlarında yıkıldı.

3 yıllık aranın ardından 2023-2024 sezonunda yeniden finallere kalan İzmir temsilcisi, ev sahibi avantajına rağmen Anadolu Üniversitesi’ne sahasında 1-0 yenilerek elendi. Geçen sezon ise grup ikincisi olarak doğrudan finale çıkan Karşıyaka, ilk maçta deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Muşspor’a, Bursaspor karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle seyircisiz oynanan rövanşta 2-1 mağlup olarak bir kez daha hedefe ulaşamadı.

Elenmezlerse 5 maça çıkacak

Karşıyaka, bu sezon üst üste üçüncü kez finallere hazırlanırken, son 8 yılda 5’inci kez mücadele edeceği 3’üncü Lig Play-Off’larında 2’nci Lig’e yükselmek için 3 rakibini elemek zorunda. Finale kadar ilerlemesi halinde Kaf-Kaf toplam 5 maç oynayacak.

Teknik direktör Burhanettin Basatemür ise takımı hedefe taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek beklentilerin farkında olduklarını ifade etti. Deneyimli çalıştırıcı, bu zorlu süreçte en büyük motivasyon kaynaklarının taraftarın sevgisi ve desteği olduğunu vurguladı.

Burhanettin Basatemür takıma inancının tam olduğunu söyledi ve şu ifadeler kullanıldı:

"Bugüne kadar yaptıklarımız bizi buraya getirdi. Bundan sonra yapacaklarımız ise hedeflediğimiz yere getirecek inşallah. Tüm takım olarak bunun bilincindeyiz. Bu hedefimizin gerçekleşmesi için elimizden gelen tüm çabayı ve gayreti göstereceğiz. Bu süreçte yüksek enerji ve doğru oyun birinci önceliğimiz olacak. Taraftarımızın ve camiamızın da beklentilerinin farkındayız. En büyük motivasyon nedenimiz olan ve bizler için çok değerli olan taraftarımızı mutlu etmek bizim en büyük mutluluk kaynağımız olacaktır"