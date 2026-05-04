Karşıyaka cephesinde ligde kalma savaşı kızışırken, yönetim kurulundan kritik bir açıklama geldi. Basketbol Süper Ligi’nde küme düşme hattını yakından ilgilendiren kritik haftalara girilirken, yeşil-kırmızılı yönetim rakiplerinin oynayacağı maçlara dikkat çekerek lige bir çağrıda bulundu.

Özellikle Aliağa Petkimspor ve Mersin Spor’un maçlarını oynayacak ekiplere seslenen Karşıyaka yönetimi, sezonun final aşamasının herhangi bir şaibeye yer bırakmadan tamamlanması gerektiğini belirtti. Ligin marka değerine ve sporun ruhuna olan inançlarını dile getiren yöneticiler, tüm paydaşları sağduyulu ve titiz davranmaya davet etti.

Karşıyaka yönetiminden Lige çağrı

Karşıyaka yönetiminin konuya ilişkin resmi açıklaması şu ifadelerden oluştu:

"Son yılların en zorlu Basketbol Süper Ligi sezonlarından birinin sonuna yaklaşıyoruz. Basketbolda marka olmuş Karşıyaka Spor Kulübü olarak, son haftaya kadar ligde kalma mücadelesi veren tüm takımların emeğine ve mücadelesine saygı duyuyoruz. Temennimiz; sezonun son haftasının, Türk basketboluna yakışır şekilde, sahada gerçekçi, adil ve sportmence bir mücadeleyle tamamlanmasıdır. Bu bilinçle; Beşiktaş, Trabzonspor ve Tofaş basketbol takımlarının, sezonun genel ciddiyetine uygun şekilde, hiçbir polemiğe konu olmayacak bir hassasiyetle mücadele edeceklerine inanıyoruz. Karşıyaka Spor Kulübü olarak beklentimiz; herkes için eşit şartlarda, adil ve temiz bir sezon finalidir"