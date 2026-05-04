"Fidayda" şarkısıyla hafızalara kazınan ve müzik dünyasında sağlam bir yer edinen Hatice Çarpar, yıllar geçse de adından söz ettirmeyi başarıyor. Müzik yolculuğuna amatör bir ruhla başlayıp kısa sürede profesyonel sahnelere adım atan ünlü isim, albümleri ve single çalışmalarıyla kemik hayran kitlesini koruyor. Son günlerde vatandaşlar, "Hatice Çarpar kimdir" ve "Şarkıcı Hatice nereli" sorularına hızla yanıt aramaya başladı. Yılların eskitemediği sanatçının hayat hikayesi, müzik serüveni ve hakkında merak edilen tüm bilinmeyenler haberimizde.

ŞARKICI HATİCE KİMDİR, GERÇEK ADI NE?

Gerçek adı Hatice Çarpar olan ünlü şarkıcı, küçük yaşlardan itibaren müziğe gönül verdi. Ailesinin desteğini de arkasına alarak yeteneğini parlatan sanatçı, bir döneme damga vuran "İner misin Çıkar mısın?" adlı televizyon yarışmasıyla ekranlara ilk adımını attı. Dikkatleri üzerine çektiği bu yarışma, onun profesyonel müzik kariyerinin en büyük sıçrama tahtası oldu.

ŞARKICI HATİCE KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

6 Aralık 1978 tarihinde İzmir'in Narlıdere ilçesinde dünyaya gelen Hatice Çarpar, şu an 47 yaşında. İzmir'de doğup büyümesine rağmen sanatçının aile kökleri farklı şehirlere uzanıyor. Ünlü şarkıcının annesi Sivaslı, babası ise Tokatlı.

HATİCE ÇARPAR'IN MÜZİK KARİYERİ: HANGİ ALBÜMLERİ ÇIKARDI?

Hatice, müzik piyasasına 1999 yılında çıkardığı "Vol. 1" albümüyle giriş yaptı. Bu albümde yer alan "Fidayda" şarkısı tüm Türkiye'nin diline pelesenk oldu. Başarısını hemen ardından gelen "Vol. 2" ve "Vol. 3" albümleriyle perçinleyen şarkıcı, 2005 yılında dinleyicilerle buluşturduğu "Bitaneme" albümüyle kariyerinin zirvesine ulaştı. İlerleyen yıllarda "Tenin Tenime", "Pardon" ve "Çok Uzadı Bu Ayrılık" gibi albümlere imza atan sanatçı, günümüzde müzik serüvenine çıkardığı yeni single çalışmalarıyla hız kesmeden devam ediyor.

ŞARKICI HATİCE'NİN AYLIK GELİRİ NE KADAR?

Hatice'nin aylık kazancıyla ilgili resmi veri bulunmuyor. Gelir kalemlerinin daha çok sahne performansları, özel konser anlaşmaları, dijital müzik platformlarındaki dinlenme oranları ve dahil olduğu projelere göre aydan aya büyük farklılıklar gösterdiği biliniyor.