Son Mühür- İzmir’in Bayraklı ilçesinde uzun zamandır yargı sürecine konu olan planlama için yeni adım atıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir 7. İdare mahkemesi kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğini askıya çıkardı.

Bayraklı’nın Salhane mahallesinde 8720, 8721, 8722, 8723 ve 1144 numaralı adaları kapsayan bölgeye ilişkin düzenleme, mahkemenin 2025 tarihi kararı doğrultusunda yeniden şekillendi. Söz konusu plan İzBB meclisinin 13 Şubat 2026 tarihli kararıyla uygun bulunurken, 18 Mart 2026 tarihinde başkanlık makamı tarafından onaylandı.

1 haziran'a kadar süre

Yeni plan 29 Nisan 2026 tarihi itibariyle askıya çıkarıldı. Vatandaş ve ilgili taraflar 1 Haziran 2026 tarihinde kadar askıdaki plana itiraz edebilecek.

Geçmişten günümüze plan süreci



Bölgeye ilişkin imar süreci 1980’li yıllara uzanırken, yıllar içinde farklı plan revizyonları, mahkeme kararları ve itiraz süreci yaşandı. Son düzenleme hem yargı kararlarını hem de önceki planlar dikkate alınarak yeniden kurgulandı.