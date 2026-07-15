TFF 3. Lig'de 9. sezonuna hazırlanan Karşıyaka’nın maç takvimi netleşti. Riva'da çekilen kura sonucunda 2. Grup'ta yer alan İzmir ekibi, sezonu Ankara'da açacak. 5-6 Eylül tarihlerindeki ilk hafta maçı Etimesgut Spor deplasmanında oynanacak. Hemen ardından büyük heyecan başlıyor. Karşıyaka, sezonun ilk iç saha maçında ezeli rakibi Altay'ı ağırlayacak. Taraftar takımıyla ilk kez bir derbide buluşacak.

Hedef net galibiyet

Karşıyaka yönetimi şampiyonluk parolasıyla mevcut kadronun yıldızlarını korudu. Üstüne iddialı takviyeler de yaptı. Rakip Altay ise tam 5 yıldır transfer yasaklısı. Üstelik kadrosundaki oyuncular da tek tek takımdan ayrıldı. Karşıyaka, bu avantajla çıkacağı sezonun ilk iç saha maçında taraftarına doğrudan derbi galibiyeti hediye etmek istiyor. Tek hedef 3 puan.

Mahmut Şat sahaya dönüyor

İç transferi firesiz geçen kulüp, dışarıda da mesaide. Yılmaz Ceylan ve Gökdeniz Tandoğan’ın ardından Somaspor’dan Mahmut Şat ile de anlaşıldı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür’ün eski öğrencisi olan 24 yaşındaki Mahmut, bahis soruşturması nedeniyle aldığı 9 aylık men cezasını doldurdu. Artık formaya hazır.

Bütçeyi aşan Batuhan Kör transferi ise iptal edildi. Gündemde Alanyasporlu forvet Veysel Karani Ünal var. Yönetim oyuncudan ücret indirimi bekliyor. Geçen sezon amatörden alınan sol bek Cumali Turhan ise kulüple yollarını ayırıp Ayvalıkgücü’ne imza attı.

Topbaşı yarın yapılıyor

Kaf-Kaf sahaya iniyor. Yeni sezonun ilk antrenmanı yarın saat 18.30’da Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde yapılacak. Takım 5 Ağustos’a kadar İzmir’de çalışıp 3 hazırlık maçı oynayacak.

İkinci etap kampı ise Düzce'de. Yeşil-kırmızılı ekip, 8-20 Ağustos tarihleri arasında Topuk Yaylası Tesisleri’nde kampa girecek. Adem Yeşilyurt transferindeki özel anlaşma sayesinde Karşıyaka bu kampa para ödemeyecek. Takım Düzce'de de 3 özel maça çıkıp sezon hazırlıklarını noktalayacak.

