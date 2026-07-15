Son Mühür- Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle anma programı gerçekleştirdi. DESEM 15 Temmuz Şehitler Salonu’ndaki etkinliğe rektörlük yönetimi, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı. Tören, şehitler için saygı duruşu ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Rektör Yılmaz: Ortak hafızayı geleceğe taşımalıyız

Programın açılışında konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, 15 Temmuz'un Türk milletinin birlik ruhunu gösteren en önemli tarihi dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Bu ruhu ve ortak hafızayı gelecek nesillere aktarmanın herkesin görevi olduğunu belirten Rektör Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın o gece gösterdiği kararlı duruşun halkın mücadelesine büyük güç verdiğini ifade etti.

Darbe girişimi dinler tarihi açısıyla ele alındı

Kur'an-ı Kerim tilavetini İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Erbaş gerçekleştirdi. Ardından İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Duygu, katılımcılara yönelik bir konferans verdi.

Prof. Dr. Duygu, 15 Temmuz hain darbe girişimini dinler tarihi perspektifinden analiz etti. Konuşmasında yapının tarihsel arka planını, beslendiği düşünsel zemini ve Türkiye'ye etkilerini detaylarıyla anlattı.

Program, anma etkinliğinin düzenlenmesine katkı sağlayan akademisyenlere teşekkür edilmesiyle son buldu.

