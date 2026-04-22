Karşıyaka taraftar grubu denildiğinde akla ilk gelen isim Çarşı oluyor. 1987 yılında kurulan Çarşı, adını Karşıyaka'nın meşhur çarşı bölgesinden alıyor ve o günden bu yana kulübün tribün kimliğinin çatı yapısı olarak varlığını sürdürüyor. Grup sadece futbolla sınırlı kalmıyor, Pınar Karşıyaka'nın basketbol müsabakalarında ve voleybol takımının karşılaşmalarında da tribünlerdeki yerini alıyor.

Karşıyaka Çarşı neden bu kadar özel?

Çarşı'nın diğer taraftar gruplarından ayrıştığı en belirgin özellik kuşkusuz bandosu. Tribüne ritim katan bu bando, Türk futbol kültüründe ses getiren bir yenilik olarak kabul görüyor. Taraftarın bandoyla uyumu, "oley" tezahüratlarıyla birleşince tribünde kendine has bir atmosfer oluşuyor. Kulübün 100. yıl kutlamalarında sergilediği tribün şovları hafızalara kazındı ve grubun ulusal tanınırlığını katladı.

35 buçuk ne anlama geliyor?

Karşıyaka taraftarının en bilinen sembollerinden biri de "35 buçuk" ibaresi. Grup, İzmir'in 35 plaka koduyla yetinmeyip kendilerini ayrı bir kimlik olarak konumlandırıyor ve duvarlara, bayraklara "35 1/2" yazarak bu duruşu simgeliyor. Karşıyakalıların şehirden çok semt kimliğine bağlılığını gösteren bu detay, taraftarlık kültürünün en özgün kodlarından biri sayılıyor.

Takımına sadakat ve deplasman kültürü

Yeşil-kırmızılıların taraftarı her lig kademesinde kulübünü yalnız bırakmayan bir profil çiziyor. 2009'da Ankara'da oynanan play-off maçı öncesinde 10 bin Karşıyakalı'nın Anıtkabir'e çıkıp Zübeyde Hanım'ın kabrinden toprak ve çiçek getirmesi, bu bağın en hatırlı örneklerinden biri olarak biliniyor. Alt liglerde bile deplasmanları doldurma geleneği Çarşı'nın temel davranış kalıplarından.

Göztepe derbisi ve İzmir rekabeti

Karşıyaka'nın taraftarlık kültürünün önemli bir ayağını da rakiplerle kurulan derin rekabet oluşturuyor. Göztepe ile oynanan İzmir derbisi Türkiye'nin en gergin karşılaşmaları arasında sayılıyor. Altay ve Bucaspor ile de tarihsel rekabetler süregelirken derbi atmosferi şehrin gündelik yaşamına da yansıyor. Bu yoğun rekabet, Karşıyaka kimliğinin biçimlenmesinde belirleyici bir rol oynuyor.