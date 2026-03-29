Son Mühür/ Osman Günden- Karşıyaka Spor Kulübü’nün yıllardır süregelen stadyum hasretini dindirecek tarihi adımda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yürütülen protokol süreci resmiyet kazandı. Gelişmeyi büyük bir memnuniyetle karşılayan AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, sürecin tıkanıklığını aşan ve imzaların atılmasını sağlayan siyasi iradeye teşekkürlerini iletti. Karşıyaka’nın geleceği adına stratejik bir dönemece girildiğini vurgulayan Köse, artık topun yerel yönetimde olduğunu belirterek, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin projenin inşası konusunda vakit kaybetmeden harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi.

"Ankara hattındaki güçlü irade sonuç verdi"

Protokolün imzalanma aşamasında merkezi yönetimin sergilediği kararlılığın altını çizen Selahattin Köse, bu süreçte emeği geçen isimlere özel bir parantez açtı. Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun tecrübesi, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’ın dinamizmi ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’nın koordinasyon becerisinin projenin önündeki engelleri kaldırdığını ifade etti. Köse, Karşıyaka’nın sportif vizyonunu değiştirecek bu kazanım için Ankara nezdinde yürütülen yoğun mesainin meyvelerini vermesinin ilçe adına sevindirici bir gelişme olduğunu kaydetti.

Başkan Cemil Tugay’a açık çağrı: "Mazeret dönemi kapandı"

Gelinen noktada tüm teknik ve idari pürüzlerin giderildiğini belirten İlçe Başkanı Köse, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a yönelik net bir çağrıda bulundu. Protokolün imzalanmasıyla birlikte projenin önünde hiçbir hukuki veya idari engel kalmadığını hatırlatan Köse, halkın beklentisinin net olduğunu ifade etti. "Artık bu dev proje için herhangi bir gerekçenin arkasına sığınma imkanı kalmamıştır" diyen Köse, Karşıyakalıların sabrının kalmadığını ve stadın yükselmesi için ilk kazmanın bir an önce vurulması gerektiğini savundu.

"Stat meselesi siyaset üstü bir onur meselesidir"

Karşıyaka Spor Kulübü’nün (KSK) hak ettiği modern tesislere kavuşmasının sadece bir inşaat projesi değil, bir marka değeri meselesi olduğunu vurgulayan Köse, konunun siyasi rekabete alet edilmemesi gerektiğini belirtti. Stadın inşasının ilçedeki gençlerin sporla buluşması ve semtin sosyo-ekonomik gelişimi açısından hayati önem taşıdığını dile getiren Köse, meselenin Karşıyaka’nın ortak geleceği olduğunu söyledi. Tüm tarafların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini hatırlatan Köse, sürecin hızla tamamlanması adına yerel yönetimi şeffaf ve kararlı bir tutum sergilemeye davet etti.

Karşıyaka’nın yarınları için ortak sorumluluk daveti

Açıklamalarını, ilçenin spor kültürüne yakışır bir tesisin bir an önce hayata geçirilmesi temennisiyle sürdüren Selahattin Köse, KSK’nin tarihine ve taraftarına olan borcun ancak bu stadın bitirilmesiyle ödenebileceğini belirtti. İlçenin en önemli simgelerinden biri olacak bu yapının, sadece bir spor alanı değil, Karşıyaka’nın vizyon projesi olduğunu ifade eden Köse, projenin tamamlanması için gereken her türlü desteği vermeye devam edeceklerini, ancak icraat makamındaki belediyenin artık somut adımlar atarak halkın karşısına çıkması gerektiğini sözlerine ekledi.

