Sezonun son bölümünde ağır mağlubiyetler alan ve ligden düşmesi kesinleşen Nazillispor, hafta içinde oynanan Eskişehir Anadolu Spor karşılaşmasında 12-0 geriye düştükten sonra sahadan çekilmişti.

Siyah-beyazlı ekip, bu gelişmenin ardından deplasmanda oynayacağı İzmir Çoruhlu FK maçına da çıkmadı. Bu durum, Türkiye Futbol Federasyonu talimatları gereği İzmir ekibine hükmen galibiyet olarak yansıdı.

Puan tablosunda kritik sıçrama

Hükmen galibiyetin resmiyete dökülmesiyle birlikte İzmir Çoruhlu FK’nın puanı 16’dan 19’a yükselecek. Ligin bitimine 3 hafta kala gelen bu 3 puan, düşme hattındaki dengeleri değiştirme potansiyeli taşıyor.

İzmir temsilcisi, bu gelişmeyle birlikte kümede kalma umutlarını yeniden artırdı ve son haftalara daha iddialı bir şekilde girme fırsatı yakaladı.

Rakipler de aynı avantajı elde edecek

Nazillispor’un kalan haftalarda da sahaya çıkmaması bekleniyor. Bu durum, düşme hattındaki diğer ekipler için de avantaj anlamına geliyor. Özellikle Afyonspor ve Altay’ın da Nazillispor karşısında hükmen 3 puan alması öngörülüyor.

Gözler kritik Altay derbisinde

İzmir Çoruhlu FK için sezonun kaderini belirleyecek maç ise bir sonraki hafta oynanacak. İzmir temsilcisi, Altay ile Alsancak Stadı’nda karşı karşıya gelecek.