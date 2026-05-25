Son Mühür/ Osman Günden- İzmir’in en kritik su üretim merkezlerinden biri olan Halkapınar’da eskiyen hatlar tarih oldu. İZSU Genel Müdürlüğü, şehrin göbeğindeki derin kuyu bölgesini baştan aşağı yenileyen 210 milyon liralık dev altyapı yatırımını bitirdi. Atılan bu adımla birlikte kentin su şebekesine saniyede 300 litre ek kapasite sağlandı. İzmir artık daha güçlü bir su altyapısına sahip.

Eski kuyular canlandı, kapasite yüzde 25 fırladı

Halkapınar derin kuyular bölgesindeki 25 kuyu uzun süre verimlilik sorunları yaşadı. İZSU ekipleri, bu kuyuların tamamını revizyon sürecine aldı ve iletim hatlarını sıfırdan monte etti. Projenin kalbini ise yeni inşa edilen 7 bin metreküplük dev su deposu oluşturuyor.

Kuyulardan çekilen sular artık bu modern denge yapısında toplanıyor. Yapılan bu mühendislik hamlesi, sisteme verilen su miktarını saniyede 1200 litreden tam 1500 litreye çıkardı. Tek kalemde yüzde 25’lik devasa bir artış bu. İZSU Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanı Mürüvvet Kılıç, eski sistemde yaşanan kayıpların önüne geçtiklerini ve tüm kuyuları maksimum verimle yeniden devreye aldıklarını belirtti.

İnsan eli değmeden 24 saat kesintisiz takip

Yenilenen Halkapınar tesisi sadece borulardan ibaret değil. Bölge artık tamamen akıllı teknolojilerle donatıldı. Halkapınar İçme Suyu Birim Sorumlusu Hakkı Kemal Çetinkaya, tesisin bilgisayar kontrollü tam otomasyon sistemiyle yönetildiğini açıkladı.

Merkezde vardiya düzeniyle çalışan ekipler, bilgisayar ekranları başından tüm su akışını anlık izliyor. Tesis 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. Çetinkaya, altyapıyı kurarken gelecekteki nüfus artışını da hesaba kattıklarını, sistemin ileride 1500 litrenin de üzerine çıkabilecek esneklikte tasarlandığını ekledi. Kesintisiz su hedefinde önemli bir eşik böylece aşılmış oldu.

