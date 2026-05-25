Son Mühür- Buca Belediyesi geçen yıl öyle bir etkinlik yapmıştı ki Buca halkının bütün ilgisini üzerinde toplamıştı. Buca Belediyesi’nin bu yıl ikinci kez düzenlediği Grafiti Şenliği, Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen sanatçıları Buca’da buluşturdu. İlki büyük ilgi gören etkinliğin ardından bu yıl da rengârenk eserler ilçenin duvarlarını açık hava galerisine dönüştürdü.

Şenlik Buca’nın Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi ve Yörük Ali Efe Parkı’nda gerçekleştirildi. On the Urban Walls topluluğuna bağlı sanatçılar; doğa, hayvan sevgisi, dayanışma, özgürlük ve kent yaşamını konu alan eserlerini duvarlara taşıdı. Etkinlik ilçeye estetik bir görünüm kazandırdı, bunun yanı sıra gençlerden de tam not aldı.

“Duvarlarımızı gri görüntülerden kurtarıp...”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, kamusal alanların sanatla buluşmasının kent kültürüne önemli katkı sunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Grafiti sokak sanatı olmasının yanı sıra gençlerin kendilerini ifade etme biçimi, kentle kurdukları bağın güçlü bir yansımasıdır. Buca’yı sanatın, üretimin ve özgür ifadenin kenti yapma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Duvarlarımızı gri görüntülerden kurtarıp sanatla renklendirmeye devam edeceğiz.”