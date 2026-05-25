Son Mühür/Selda Meşe- İzmir’de son günlerde ticaret mahkemelerinden peş peşe gelen konkordato kararları dikkat çekti. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından görülen davalarda bazı şirketlere kesin mühlet kararı verildi. Otomasyon sektöründe faaliyet gösteren firmayı ve ihracatta büyük payı olan gübre devi tarım şirketini kapsayan kararlar, alacaklılar ve iş dünyası açısından önemli bir sürecin başladığını ortaya koydu.

1 yıllık kesin mühlet



İzmir'de faliyet göstererek; Havlu ve tuvalet kagıdı üretim hattı, Mihver Boru Makinesi, Peçete Makinesi alanında üretim yapan MTO Makine Otomasyon Sistemleri İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi için mahkeme ara kararını açıkladı. Şirketin yapılanma ve toparlanma sürecine devam etmesi için bir yıl süre tanıdı.



İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin daha önce hakkında geçici mühlet kararı verdiği MTO Makine Otomasyon Sistemleri İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve şirket ortağı Murat Han Kanal hakkında önemli bir ara karara imza atıldı.

Adli konkordatodan kaynaklanan dava kapsamında, icra ve iflas kanununun 289/3. maddesi gereğince MTO Makine Otomasyon Sistemleri İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve şirket ortağı Murat Han Kanal hakkında 1 yıllık kesin mühlet kararı açıklandı. Mahkeme'nin daha önce verdiği tedbir kararlarının da devam edeceği duyuruldu.



Alacaklıların on beş gün içinde başvurularını Konkordato Komiseri Volkan HARMAN 'ın adresine; elden, taahhütlü posta veya e-mail yolu ile iletebilecekleri bildirildi.



Başvurularda alacağın hukuki dayanağının açıklanması gerektiği ve belirtilen süre içinde alacağını kaydettirmeyenlerin konkordato projesi müzakeresine katılamayacağı duyuruldu.



Gübre devine 1 yıllık kesin mühlet

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren gübre devi Egemen Gübre Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, daha önce konkordato başvurusunu yapmıştı. Bölgenin kimyasal gübre ihtiyacını karşılayan ve kendi üretimlerini yapan firma ve firmanın sahibi Süleyman Kavasoğlu hakkında geçici mühlet kararı verilmişti.

Ara karar açıklandı

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin daha önce hakkında geçici mühlet kararı verdiği Egemen Gübre Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile şirket ortağı Süleyman Kavasoğlu hakkında 1 yıllık kesin mühlet kararı açıklandı. Kesin mühlet süresi 30 Mayıs 20026 tarihinde başlayacak olup daha önce verilen tedbir kararının devam edeceği bildirildi.

Alacaklıların on beş gün içinde başvurularını Konkordato Komiseri Melek Konak Doğan’a elden, taahhütlü posta veya e-posta yoluyla yapılabileceği duyuruldu.



Başvurularda alacağın hukuki dayanağının açıklanması gerektiği ve belirtilen süre içinde alacağını kaydettirmeyenlerin konkordato projesi müzakeresine katılamayacağı duyuruldu.