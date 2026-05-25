Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi’nde geçtiğimiz haftalarda başlayan mutlak butlan kavgaları artarak devam ediyor. Dün CHP Genel Merkezi’nde yaşanan polis müdahalesinin ardından CHP’li Özel, TBMM’ye partililerin de desteğiyle yürüyüş gerçekleştirirken, Kılıçdaroğlu’nun ise genel merkez binasını kullanacağı öğrenildi.

CHP ikiye bölündü

Ayrıca, dün medya yoluyla kamuoyuna ulaştırdığı demeçlerinde artık CHP genel merkezinin sokaklar olduğunu aktaran Özgür Özel, Salı günü İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda ufak çaplı bir miting düzenleyerek kalabalık bir konvoyla Manisa’ya hareket edeceği ve mutlak butlan sürecine yönelik bir gövde gösterisi gerçekleştirerek, ilçe başkanlıklarının da söz konusu mitinge destek olacakları aktarıldı.

Özel’in İzmir mitingine yoğun katılım bekleniyor

Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden edinilen kulis bilgilerine göre, söz konusu mitingin CHP İzmir İl Başkanlığı’nın çağrısıyla ilçelere tebliğ edildiği öğrenilirken, özellikle Kılıçdaroğlu yönetimindeki yeni genel merkezin sürece henüz müdahil olmadığı ve olumsuz anlamda bir müdahalede bulunduğu vurgulandı.

Kılıçdaroğlu ekibi sosyal medya hesapları için kolları sıvadı

Ayrıca, CHP Genel Merkezi’nin partinin mevcut ilçe ve il başkanlıklarının sosyal medya hesaplarına el koymak için kolları sıvadığı Ankara’ya yakın kaynaklarda konuşulurken, başta Aydın olmak üzere pek çok il başkanlığı hesabının ileri süreçte yeniden kontrol altına alınacağı ve Kılıçdaroğlu’na yakın isimler tarafından yeniden dizayn edileceği öne sürüldü.