Karşıyaka, 3'üncü Lig 4'üncü Grup’ta yakaladığı çıkışı sürdürmeyi hedefliyor. Üst üste 4 maçını kazanan yeşil-kırmızılı ekip, cumartesi günü sahasında Play-Off hattındaki en yakın rakiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. İzmir temsilcisi bu mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde sezon içinde ilk kez 5 maçlık galibiyet serisine ulaşacak.

Bu sezon ikinci kez 4’te 4

Ligde son haftalarda form grafiğini yükselten Karşıyaka, bu sezon ikinci kez üst üste 4 galibiyet elde etti. Sezonun ilk 4 haftasını da kayıpsız geçen yeşil-kırmızılılar, 5’inci haftada Eskişehir Anadolu ile oynadığı karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrılarak seriyi o dönemde sürdürememişti.

Farklı galibiyetler dikkat çekti

Karşıyaka son haftalarda oynadığı maçlarda etkili bir performans sergiledi. İzmir ekibi ligde sırasıyla İzmir Çoruhlu FK’yı 3-1, Nazillispor’u 10-0, Altay’ı 3-1 ve Uşakspor’u 2-1 mağlup ederek önemli bir seri yakaladı.

1.5 sezon sonra bir ilk olabilir

Karşıyaka, Ayvalıkgücü Belediyespor karşısında da sahadan galip ayrılması halinde yaklaşık 1.5 sezon aradan sonra 5 maçlık galibiyet serisi elde etmiş olacak. Yeşil-kırmızılılar, geçen sezonun başında üst üste 7 galibiyet alarak kulüp tarihinin en dikkat çekici serilerinden birine imza atmış ve liderlik koltuğuna oturmuştu.

Ancak 29 Ekim 2024’te Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan’ın ani vefatının ardından takım, deplasmanda Ergene Velimeşespor’a yenilmiş ve zirve yarışında önemli bir kayıp yaşamıştı. Karşıyaka, bu hafta alacağı galibiyetle hem serisini büyütmeyi hem de Play-Off hattındaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.