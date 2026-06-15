Son Mühür - Karşıyaka Rotary Kulübü'ne ait 2026-2027 dönemine ilişkin devir teslim töreni gerçekleşti. Gerçekleşen törende 2025-2026 Dönem Başkanı Simge Bilir Kurt, görevini 2026-2027 Dönem Başkanı Mahur Muşkara’ya devretti.

"İyilik İçin Birleş" temasıyla dolu bir yıl geride kaldı

Simge Bilir Kurt’un başkanlığında geçen gecede “İyilik İçin Birleş” teması doğrultusunda hayata geçirilen sosyal sorumluluk, eğitim, sağlık ve toplum hizmeti projeleri değerlendirildi.

Uzun vadeli etki

"Kalıcı Etki Yarat" anlayışı ile Karşıyaka Rotary Kulübü'nün hizmet geleneğini ileri taşımak için çalışacağını belirten Mahur Muşkara toplumda uzun vadeli ve anlamlı etkiler oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Geceye yoğun katılım

Geceye katılanlar arasında şu isimler yer aldı:

14. Grup Guvernör Yardımcısı Şardan Yamaç, yeni dönem Guvernör Yardımcısı Seniha Cuicci ile bölge görevlileri, Karşıyaka Rotaract Kulübü dönem başkanı Esra Özcan ve yeni dönem başkanı Başak Topsakal ve üyeleri, Karşıyaka İnteract Kulübü yeni dönem başkanı Atakan Akpınar ve Interact üyeleri,Uzun Dönem Öğrenci Değişim Programı ile Arjantin’den Türkiye’ye gelen Carlos Fe