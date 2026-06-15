Son Mühür / Yağmur Daştan- Çiğli Belediyesi haziran ayı olağanüstü birinci meclis birleşimi Başkan Onur Emrah Yıldız’ın yönetiminde toplantı. Toplantının konusu, belediyeye ait hisseli arsaların satışı oldu. Başkan Yıldız'ın imzasıyla meclise sunulan önergede, Harmandalı ve Küçük Çiğli mahallelerinde yer alan konut ile ticaret imarlı 6 taşınmazdaki belediye hisselerinin satılması talep edildi. Taşınmazların satış yetkisi, değerlendirilmek üzere meclis üyelerinin onayına sunuldu.

Söz konusu önerge şu şekilde;

“5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun "Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı" 15 inci maddesine göre "Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır.... h) Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek." Aynı Kanunun "Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesine göre "Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır... e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek."

Aşağıda listelenen belediyemizin hisseleri olan taşınmazlarda diğer hissedarların öncelikli satın alması için gerekli tebligatlar yapılmış ve/veya diğer hissedarlarca satın alınmayacağına dair muvafakatnameler alınmıştır. Bu kapsamda anılan görev ve yetki gereği ekli listede yüzölçümü, niteliği, imar durumu ve rayiç bedeli sunulan parsellerimizin 2886 sayılı yasaya dayanılarak satışının yapılması hususunu olurlarınıza arz ederim.

Harmandalı 2160 ada 1 parsel 7504 ana taşınmaz alanında belediye hissesi 4502,40 konut alanı 1.5 emsalli kat adedi 7; Harmandalı 2161 ada 2 parsel 5721 ana taşınmaz alanında belediye hissesi 3432,60 konut alanı 1.5 emsalli kat adedi 7; Harmandalı 2159 ada 1 parsel 1143 ana taşınmaz alanında belediye hissesi 434 ticaret alanı 1.2 emsalli kat adedi 3; Harmandalı 2400 ada 10 parsel 2154 ana taşınmazın 840,19 belediye hisseli 1,2 emsalli 4 katlı ticaret alanı; Küçük Çiğli 31665 ada 1 parseldeki 5872,15 ana taşınmazın 780,05 belediye hisseli 2 emsalli 8 katlı konut ticaret alanı; Küçük Çiğli 31666 ada 3 parsel 1104,77 ana taşınmaz alanında belediye hissesi 6449 üç katlı konut ticaret alanı.”

Komisyonlara sevk edildi, Meclis ertelendi

Komisyon raporlarının yazılmasından sonra ilgili maddelerin tek tek okunarak oylanması önerisi üzerine Başkan Yıldız, “6 tane var. Bir tanesini Büyükşehir’de 1/5000’liklerle ilgili bir sorun olduğu için onu bir sonraki meclise bıraktık” ifadelerini kullandı.

İlgili maddelerin Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu’nda görüşülmesi için meclis birleşimine ara verildi. Meclis toplantısı salı günü (yarın) saat 09.00'a ertelendi.