Son Mühür- Özgür Özel liderliğinde Yeni Parti'nin siyaset sahnesine adım atmasının ardından CHP'de gündem 'gidenler/kalanlar' ikilemine sıkışmış durumda.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü gündemin yoğun temposu içinde STK'lardan gelen ziyaretçilere zaman ayırmaya devam ediyor.

Siyasetin yeni tablosunda CHP'yi tercih eden Ağrı Federasyonları ve Konfederasyonu Ege Bölge Başkanı Sayın Mustafa Kapucu ve arkadaşları, Gümrükçü'nün konuğu oldu.

Gümrükçü'ye nezaket ziyareti...



''Ağrı Federasyonları ve Konfederasyonu Ege Bölge Başkanlığı olarak, heyetimizle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Sayın Utku Gümrükçü’ye bir nezaket ve bilgilendirme ziyaretinde bulunduk'' hatırlatmasında bulunan Kapucu,

''İzmir’in 30 ilçesinden sorumlu temsilci arkadaşlarımızı ve başkan yardımcılarımızı teker teker kendilerine tanıttık. Sivil toplum kuruluşları (STK) olarak İzmir genelinde yürüttüğümüz çalışmalar ve sivil toplum ile yerel yönetimler arasındaki diyalog süreçlerine dair gözlemlerimizi ve bilgilendirmelerimizi paylaştık.

Görüşmemizin devamında, bir seneye yakın süredir cezaevinde bulunan önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer’in durumunu gündeme getirdik'' vurgusunda bulundu.



Tunç Soyer'i yalnız bırakmayın çağrısı...



''Hakkında kesinleşmiş herhangi bir mahkeme kararı veya iddiaları sabitleyen bir suçlama bulunmamasına rağmen hâlen Soyer'in tutuklu bulunmasından duyduğumuz derin üzüntüyü ifade ettik. Haksız yere sürdürülen bu süreçte, CHP İl Başkanlığı’nın konuyu daha güçlü bir şekilde gündeme taşıması ve Sayın Soyer’e sahip çıkması gerektiğini vurguladık'' diyen Kapucu, Utku Gümrükçü'ye seslenerek,

"Sizler bir il başkanısınız; Tunç Soyer Başkanımızı yalnız bırakmayın, süreci yakından takip edin ve gerekiyorsa kamuoyunu bilgilendiren basın açıklamaları yapın. Biz sivil toplum kuruluşları olarak Sayın Tunç Soyer’i seviyor ve değer veriyoruz. Sizlerden tek isteğimiz bu haklı mücadelede sesimizi yükseltmenizdir." çağrısında bulundu.