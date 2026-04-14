Karşıyaka, ligde üst üste üçüncü kez play-off oynayacak. Yeşil-kırmızılı ekip, normal sezonun son haftasında cumartesi günü Tire 2021 FK deplasmanına çıktıktan sonra finallere odaklanacak. Karşıyaka, uzun süredir devam eden play-off şanssızlığını bu sezon sona erdirerek 2’nci Lig hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

Teknik direktör Burhanettin Basatemür ise play-off öncesi tüm oyuncuların mental ve fiziksel olarak en iyi seviyeye gelmesi için son haftalarda kadroda rotasyona gittiklerini belirterek, “Play-off maçları öncesinde takımımızın ritmini en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

''Tüm çalışmalarımız bu yönde"

Basatemür sözlerine şöyle devam etti:

"Play-off maçlarına performansımızın en üst sevisinde olduğumuz durumda başlamak istiyoruz. Bu yüzden takımızın ritmini kaybetmemesi ve daha fazla oyuncumuzun süre alması için bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Hedefimize ulaşmak için oynayacağımız play-off maçları öncesi geçen hafta Söke 1970 önünde takımın temposu, 11’de başlayan ve sonradan giren oyuncularımızın arzu ve isteği bizleri mutlu etti. Rakibimizin de dirençli olup oyun içinde kalması bizim yüksek tempoda oynamamız için çok önemli ve değerli bir etkendi.

Biz maçların tempolu ve kıran kırana geçmesini istiyoruz. Zorlu play-off maçları öncesi ligde de zorlu ve temposu yüksek olan maçlar bizim en büyük beklentimiz. Son iki hafta takımızın oyunundan memnunuz. Ritmimizi arttırarak oynamaya çalışıyoruz. İnşallah play-off maçlarına da en hazır şekilde başlamak istiyoruz. Tüm çalışmalarımız bu yönde"