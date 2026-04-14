Son Mühür / Erkan Doğan - Birlik Sağlık Sen İzmir İl Başkanı Mahmut Oğuz, İzmir’de görev yapan 112 Acil sağlık hizmetlerinde görevli personele üç aydır gece mesaisi farkı ödenmediğini söyledi.

“112 Acil sağlık hizmetlerinin üç aydır gece mesaisi fark ödemesini almaması kabul edilemez bir durumdur” diyen Oğuz, “Bilindiği üzere 1 Ocak 2026 tarihi itibari ile sağlık bakanlığında çalışan arkadaşlarımıza gece mesaisi farkı adı altında akşam saat 8:00 ile sabah saat 08.00 arasında çalışmaları %10 arttırımlı ödenmektedir. Sağlık Bakanlığımız kamu hastanelerine gerekli iç talimat emri göndermiş olup uygulama tüm hastanelerimizde başlamıştır. Fakat 112 acil sağlık hizmetleri için il sağlık müdürlüklerimize ödeme talimatı gönderilmediği için üç aydan beri gece mesaisi fark ödemesi alınmamaktadır. Bu durum personeller arasında adaletsizliğe yol açmış, çalışma barışını bozmuştur” diye konuştu.

“Sorun ivedi olarak çözüme kavuşturulmalıdır”

Sorunun çözümü için İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile gerekli yazışmaları yaptıklarını ifade eden Mahmut Oğuz, “Gerekli talimat yazılarının Bakanlığımızca müdürlüklerimize gönderilerek mağduriyete son verilmesi talebimizdir. Enflasyonun zirve yaptığı bugünlerde maaşımız her geçen gün paradan pula dönmektedir. Yetkillerimizden talebimiz sorunu ivedi olarak çözmeleridir” diye konuştu.