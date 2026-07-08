Son Mühür- İzmir trafiğinin en sıkışık olduğu akşam saatlerinde deniz ulaşımı devreye girdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZDENİZ, Bostanlı ile Üçkuyular arasındaki arabalı vapur seferlerini sıklaştırdı. Sürücülerin bu alternatife yönelmesiyle birlikte, 4 Mayıs - 28 Haziran tarihleri arasında yaklaşık 20 bin araç şehir içi trafiğine girmeden Körfez üzerinden karşıya geçti.

Sefer sıklığı 7 dakikaya kadar düştü

İş çıkış saati olan 17.00 ile 19.00 arasında yaşanan yoğunluğu azaltmak için iskelelerdeki hareketlilik artırıldı. Uygulamaya ilk etapta 6 gemiyle başlanmıştı. Ancak sürücülerin yoğun ilgi göstermesi üzerine İZDENİZ, geçtiğimiz hafta filosundaki 7'nci gemiyi de bu hatta dahil etti.

Gemilerin kalkış süresi 7 dakikaya kadar indi. Böylece sürücüler yolda zaman kaybetmek yerine, beklemeden vapura binme imkanı buldu.

Hem zamandan hem yakıttan tasarruf

Karayolundaki dur-kalk trafiğinden kaçan sürücüler, arabalı vapur sayesinde hem daha kısa sürede gitmek istedikleri yere ulaştı hem de yakıt tasarrufu sağladı. İki aylık sürede ulaşılan 20 bin araçlık sayı, deniz ulaşımının İzmir'deki kilit rolünü bir kez daha göstermiş oldu.

Özellikle araç sayısının çoğaldığı İzmir'de, trafiği rahatlatan bu ek sefer uygulamasının akşam saatlerinde düzenli olarak devam edeceği biliniyor.

