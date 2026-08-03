Son Mühür/ Emine Kulak- Bornova Belediyesi’nin Ağustos Ayı olağan meclis toplantısının ilk birleşimini Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin yokluğunda Başkanvekili Tansel Ertürk idaresinde gerçekleşti.

Toplantıda başkanlıktan gelen önergeler ve komisyon raporları görüşüldü.

4 adet çift kabinli pick-up tipi aracın temin edilme isteği

İlçede yürütülen asfalt satış hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, dar sokak yapısına sahip ve manevra kabiliyeti sınırlı bölgelere ulaşımın daha hızlı, güvenli ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla 4 (dört) adet çift kabinli pick-up tipi aracın Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aracılığıyla temin edilmesi hakkında önerge meclis üyelerinin oylarıyla ilgili komisyonlara değerlendirilmek üzere sevk edildi.

Belediyenin şirketi için 64 milyonluk aynı sermaye kararı

Sermayesi Bornova Belediyesine ait olan Belkahve İnşaat Yapı Metal Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne, İzmir ili, Bornova ilçesi Evka 3 Mahallesi, 129/19 Sokak ile 126/4 Sokak arasında kalan 21 bin 639 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 10 (on) yıllık süre ile intifa hakkına karşılık 64 milyon 917 bin TL Ayni Sermaye artırımına karar verilmiş olup, verilen bu karara istinaden Sermaye Artırımına katılıp katılamayacağı hakkında önerge ilgili komisyonlara incelenmek üzere sevk edildi.

Tatlı’dan Belkahve şirketi hakkında sıra sıra soru

Şirket hakkında sorular soran AK Parti Grupbaşkanvekili Sait Tatlı, “Benim bildiğim Belkahve Şirketi 2024 yılında kuruldu. Bedelsiz şekilde Bornova Belediyesi’ne devredildi diye biliyorum. 2 ay önce de Bornova Belediyesi’ni temsilen başka bir arkadaşımız temsil etmeye başladı. Bornova Belediyesi’nin bu konularla ilgilenen bir belediye şirketimizin olduğunu söylemiştik. Sayın Başkan ise bu şirketin kentsel dönüşüme bakacağını söylemişti. Üzerinden 1.5 yıl geçti, başkan kentsel dönüşümle ilgili iş yaptı mı? Bu şirketin nace kodu var. Burası büyük ihtimalle rekreasyon alanı. Nace kodları tutmayacaktır. Biz bu şirketi kentsel dönüşüm için bedelsiz aldığımızda ne değişti?” dedi.

Urla Belediyesi’nin şirketi ile yüzde 1 ortaklık bitti

Sermayesinin yüzde 99'u Urla Belediyesi’ne, yüzde 1 hisse (260 hisseye karşılık 26 bin TL bedelli) Bornova Belediyesi’ne ait olan, ortağı bulunduğu Urla İmar Turizm Teknik Hiz. San. Tic. (URİT) Şirketinin Bornova Belediyesi'nin yüzde1 hissesini Urla Belediyesi’ne devri hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporu mecliste kabul edildi.

Bornova’nın şirketi İZBAŞ aynı sermaye arttırımına katılacak mı

İZBAŞ'ın 28.07.2026 tarihli olağanüstü genel kurulunda, mülkiyeti Bornova Belediyesi'ne ait Egemenlik Mahallesi'ndeki 14.550,00 metrekarelik kamuya terkli alanın Tır Parkı olarak 10 yıllık işletme ve kullanma hakkı karşılığında 40 milyon 690 bin 298,80 TL bedelle ayni sermaye artırımı kararı alınmıştı. Bu karara istinaden, belediyenin söz konusu ayni sermaye artırımına katılıp katılmayacağına ilişkin önerge, meclis üyelerinin oylarıyla incelenmek üzere ilgili komisyonlara sevk edildi.

Bornova’ nın o konuma yeni kavşak düzenlemesi

Bornova İlçesi, Mevlana Mahallesi, Ord. Prof. Muhittin Erel Caddesi ve çevresinde yaşanan trafik sorunlarının giderilmesi, trafik güvenliği ve ulaşım düzeninin sağlanması amacıyla; 18.06.2025 tarihli UKOME Genel Kurul Kararı doğrultusunda kabul edilen “Bornova İlçesi, Ord. Prof. Muhittin Erel Caddesi ile 1701/7 Sokak Kesişim Kavşağı ve Bağlantı Yolları Düzenleme Projesi” kapsamında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması talebi komisyonlarda oyçokluğu uygundu. AK Partili Meclis üyeleri yeni yapılacak kavşağın konumunda sorun olduğunu belirterek rapora ret oyu verdi.

Kısa: Trafik emniyeti açısında sıkıntılı

Birbirine yakın 2 kavşağın olacağını belirten KAK Partili Meclis Üyesi Selma Kısa, “ UKOME’den önümüze gelen bir proje vardı. Bu projeyi komisyonda tartışmak istedik ancak bize bilgi parça parça aktarıldı. Bu projeden sonra, alanla ilgili bir projenin olup olmayacağını kimse anlamadı. Bunun bir altında Yunus Emre mahallesine giden yol var. Bir çalışma yapılmadı. Buradaki kavşak çözümü uygun kavşak değil. Kavşağın konumu hakkında sorun var. Trafik emniyeti açısında sıkıntılı. Birbirine yakın iki kavşak var” dedi.

BELEDİYENİN TEK YURDUNA ZAM GELDİ

Mecliste komisyonlardan gelen önergeler görüşüldü. Komisyonlardan oyçokluğu ile gelen önergeler dikkat çekti. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün ücret tarifesine yüzde 25 zam geldi. Ayrıca belediyenin tek kız öğrenci yurdu olan ve 30 kişilik kapasitesi olan yurda da 300 TL’lik zam geldi. AK Parrili meclis üyeleri, yurda yapılacak zammın belediye bütçesine katkısı olamayacak kadar küçük olduğu için yurda zam yapılmaması gerektiğini savundu.



ERTÜRK: BU RAKAMLAR ÇOK CÜZİ

Ertürk ise yurda gelen zamla ilgili olarak, “Enflasyonist ortamda belirlenen rakamlar çok cüzi rakamlar. Bu rakamlar sosyal belediyeciliği karşılar. Kamu zararı olmasın, çok cüzi bir artış” dedi.