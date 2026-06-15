Yeşil-kırmızılı kulüpte gerçekleştirilen kongrenin ardından idari yapılanma çalışmalarına başlayan yeni yönetim kurulu, profesyonel branşlardaki belirsizlikleri gidermek için harekete geçiyor. Hafta içinde yapılacak ilk toplantıda görev dağılımını resmileştirecek olan Karşıyaka yönetiminde; futbol şubesinin yönetimini Fatih Bilgilier'in üstlenmesi, basketbol şubesinin ise doğrudan başkan Yiğit Tusder'e bağlanması planlanıyor. Yönetim, bu idari şemanın netleşmesiyle birlikte iç transferde takımların geleceğini şekillendirecek kritik hamleleri başlatacak.

Basatemür ve Kandemir yönetimden haber bekliyor

Yeni yönetimin teknik direktörlük makamı için görüşeceği isimlerin başında, TFF 3. Lig'deki futbol takımının taraftarlarca sevilen teknik patronu Burhanettin Basatemür geliyor. 2. Lig ve 3. Lig'den çok sayıda resmi teklif almasına rağmen yeşil-kırmızılı yönetime verdiği söz nedeniyle beklemeye geçen Basatemür'ün, kadroda sözleşmesi biten oyunculara da kulübü beklemeleri yönünde telkinde bulunduğu öğrenildi. Basketbol Süper Ligi'nde ise son haftalarda dümene geçerek takımı ligde tutmayı başaran deneyimli başantrenör Ahmet Kandemir'in önceliği Karşıyaka'ya verdiği, tecrübeli çalıştırıcının yeni sezon öncesi kulübün sponsorluk yapısı ve bütçe şartlarına göre yol haritasını çizeceği belirtildi.