Son Mühür- Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören kursiyerler, gerçekleştirdiği yıl sonu gösterileriyle izleyenlerin ağızlarını açık bıraktı. Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen jimnastik, bale ve modern dans kurslarına katılan yüzlerce kursiyer, yıl sonu gösterisinde sahne aldı. Başarılı koreografiler ve sahne performanslarıyla dikkat çeken kursiyerler, yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Başkan İrfan Önal: "Her yıl 3 bin kursiyere ulaşıyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, çocukların ve gençlerin sporla ve sanatla buluşmasına büyük önem verdiklerini belirterek,

“Basketbol, voleybol, futbol, karate, güreş, bale ve jimnastik başta olmak üzere birçok branşta düzenlediğimiz kurslarımızdan her yıl yaklaşık 3 bin kursiyerimiz yararlanıyor.

Çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sunmak için imkanlarımız doğrultusunda desteklerimizi sürdürüyoruz. Yaz spor okullarımızın kayıtlarını da başlattık. Spor ve sanat kurslarımız yalnızca birer aktivite değil, aynı zamanda çocuklarımızın sosyal gelişimlerine katkı sağlayan önemli fırsatlardır. Kursiyerlerimizin yıl sonu gösterilerinde sergiledikleri başarılı performanslar bizleri mutlu ederken ailelerini de gururlandırıyor. Yıl boyunca emek veren antrenörlerimizi, kursiyerlerimizi ve ailelerimizi kutluyorum” dedi.