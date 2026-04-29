Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir'in en işlek yerlerinden biri olan Karşıyaka Girne Bulvarı'nda yoğun bir çalışma var. Büyükşehir Belediyesi, hem sürücülerin sorunlarını çözmek hem de yolu temiz bir hale getirmek için harekete geçti.

Girne Bulvarı yenileniyor

Karşıyaka’da ikamet edenlerin ve yolu her gün kullanan şoförlerin bildiği gibi, Girne Bulvarı ilçenin merkezi konumunda. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu önemli güzergahta kapsamlı bir asfalt yenileme işlemi başlattı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi’nin gerçekleştirdiği çalışmayla birlikte, zarar gören zemin yerini yeni asfalta bırakıyor.

Altyapı sorunları öne alındı

Asfalt işlemlerine başlanmadan önce İZSU ekipleri sahaya indi. Yağmurlu havalarda sürücülere zor anlar yaşatan su birikintilerini çözmek için su tahliye sistemi tamamen baştan elden geçirildi.

Izgara ve tahliye sistemleri trafik düzenini bozmayacak şekilde düzenlendikten sonra asıl üstyapı çalışmalarına başlandı.

Gece gündüz çalışmaya devam ediyorlar

Yaklaşık üç kilometrelik bir alanı kapsayan büyük çalışmada zamanla yarışılıyor. Trafiği daha fazla aksatmamak için belediye ekipleri vardiyalı bir sistemle çalışıyor.

Çift gidiş ve çift gelişten oluşan yolun tamamı bölüm bölüm kazınarak İZBETON ekiplerince tekrar asfaltlanıyor.