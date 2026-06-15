SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Adliyesi Örgütlü Suçlar Bürosu’nun başarılı isimlerinden Cumhuriyet Savcısı Anıl Tokgöz, Ege Üniversitesi’ndeki milyonluk vurgunu soruşturmasını yürütmüş, kamunun malına çöken çeteye darbe vurmuştu. Başarılı savcı, şüphelileri hakim karşısına tutuklama talebiyle sevk ettikten birkaç saat sonra yayımlanan HSK kararnamesiyle Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcı vekilliği görevine terfi ettiğini öğrendi.

Sevk Yazısından Bir Kaç Saat Sonra Gelen Terfi

Soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten ve suç örgütü üyelerinin kamuyu milyonlarca lira zarara uğrattığını tek tek delilleriyle ortaya koyan İzmir Cumhuriyet Savcısı Anıl Tokgöz, şüphelilerin Adliyeye sevk edildiği gün süpriz yaşadı. Savcı Tokgöz, şüphelilerin üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin mevcudiyeti, suçun vasıf ve mahiyeti ile yasada öngörülen üst sınırı dikkate alarak, tüm şüphelileri tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk etti. Savcı şüphelileri sevk ettikten birkaç saat sonra, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin adli yargı ana kararnamesi yayımlandı. Çeteyi çökerterek tutuklama sevk işlemlerini tamamlayan Savcı Anıl Tokgöz’ün, unvan alarak Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandığı lisede yer aldı.

Başarılı Operasyonlara İmza Attı

Karşıyaka'nın yeni Başsavcı Vekili olan Anıl Tokgöz, sadece kamuoyunda büyük yankı uyandıran son Ege Üniversitesi yolsuzluk operasyonuyla değil, İzmir Adliyesi Örgütlü Suçlar Bürosu’nda görev yaptığı süre boyunca imza attığı birçok başarılı operasyonla da tanınıyor. Özellikle kaçakçılık, nitelikli dolandırıcılık, organize suç örgütleri ve mali yolsuzluklar üzerine yürüttüğü teknik ve fiziki takipli operasyonlardaki kararlılığıyla bilinen deneyimli savcının bu terfisi, yargı camiasında da büyük takdir topladı.