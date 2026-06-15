Emniyet Teşkilatı'nda on binlerce polis memurunu ve ailelerini yakından ilgilendiren 2026 yılı genel atama dönemi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Şark görevi ile il içi yer değiştirme planlamalarına dahil olan emniyet mensupları, yeni görev yerlerini öğrenmek için EGM polis tayin sonuçları sorgulama işlemlerine odaklandı. Yetkililerden gelen son açıklamalarla birlikte tayin takvimi ve sonuçların ilan edileceği saat netlik kazandı.

EGM ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda görev alan başkomiser, komiser, komiser yardımcısı ve polis memurlarından oluşan 19 bin 96 personelin tayin işlemleri tamamlandı. Alınan kararlar, bugün saat 18.00 itibarıyla sistem üzerinden erişime açılacak. Personel, belirlenen saatten sonra yeni görev yerini sistem üzerinden kolayca öğrenecek.

POLİS TAYİN SONUÇLARI NASIL SORGULANIR, SMS GELECEK Mİ?

Tayin sonuçlarını öğrenmek isteyen emniyet mensupları, sorgulama işlemlerini Personel Bilgi Sistemi (PBS) aracılığıyla yapacak. EGM Personel Daire Başkanlığı ayrıca, saat 18.00'den itibaren ataması yapılan personelin sistemde kayıtlı cep telefonu numaralarına "Atama işleminiz gerçekleşmiştir" ibaresini taşıyan kısa mesajları (SMS) kademeli olarak gönderecek.

2026 YILI EGM ATAMA KONTENJANLARI VE AYRINTILAR

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından sürece dair ayrıntılı sayılar da paylaşıldı. Açıklanan verilere göre, bu tayin döneminde başkomiser ve altı rütbelerdeki 1.528 amir ile 17.568 polis memuru olmak üzere toplam 19.096 personelin görev yeri değişti.