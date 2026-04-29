Son Mühür - Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve art arda yapılan Özel Tüketim Vergisi artışları, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Bu gelişmeler doğrultusunda vatandaşlar, günlük yakıt giderlerini takip edebilmek için “İzmir'de benzin fiyatı bugün ne kadar?”, “İzmir'de motorinin litre fiyatı kaç TL oldu?” ve “İzmir akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi soruların yanıtını merak ediyor.

İzmir akaryakıt fiyatları 29 Nisan 2026

Benzin litre fiyatı: 64.99 TL

Motorin litre fiyatı: 73.03 TL

LPG litre fiyatı: 34.79 TL

Diğer şehirlerde akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.74 TL

Motorin litre fiyatı: 71.64 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.60 TL

Motorin litre fiyatı: 71.50 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.71 TL

Motorin litre fiyatı: 72.76 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL