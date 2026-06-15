Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü’nde hareketli saatler yaşanıyor. Kaf-Kaf’ın gelmiş geçmiş en genç başkanı seçilen Yiğit Tusder, kulüp tarihine geçti. Başkan Aygün Cicibaş’tan sonra yeşil-kırmızılılarda tribünlerden gelen başkan Tusder, camianın ve taraftarların sevdiği bir isim olarak biliniyor. Türkiye’de taraftarlıktan başkanlığa gelen iki nadir isim kongrede dayanışma mesajlarıyla dikkat çekti. Göreve gelir gelmez ilk önce kulübün kurucu Zühtü Işıl’ı ve Selçuk Yaşar’ın kabrinde ziyaret eden genç başkan ekibiyle birlikte camiadan takdir topladı.

“Karşıyaka’nın gençleri ateşten gömleği giydi”

Genç ve dinamik bir yönetim kuruluyla yola çıkan Karşıyaka’nın gençleri ateşten gömleği giydi. Biriken borçlar, ödenmeyen maaşlar, alacaklı dosyalarla uğraşacak olan yeni yönetim kolları sıvadı. Ekonomik sıkıntılar ve maddi krizlerle boğuşan yeşil-kırmızılıların finansal strateji ve yönetim modeli camia tarafından merak ediliyor. Karşıyaka’nın bugün ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleşiyor. Toplantıda Başkan Tusder, görev dağılımını belirleyecek. Kaf-Kaf’ın sürdürülebilir ekonomi planlaması için öz kaynaklarına dönmesi düşünülüyor. Başkan Tusder’in gündeminde altyapılar ve genç oyuncular yer alıyor. Basketbolumuzun lokomotiflerinden Karşıyaka’nın fabrika ayarlarına dönerek yetiştirici kimliğine ağırlık vermesi bekleniyor.

“Genco Karaman ön planda”

Edinilen bilgilere göre Basketbol Şube’de başkan adayının en güçlü ismi olarak Genco Karaman gösteriliyor. Günaydın Grup Şirketleri direktörü ve Türkiye İttifak Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan Karaman, geçmiş dönemlerde basketbol şubede yönetici olarak görev aldı. Başkan Tusder’in basketbolda hassasiyet ile adım atmak istiyor. Basketbolda uzun yıllar yöneticilik yapan genç başkan şubeyi ana yönetime bağlayabilir. Böylelikle Tusder ve ekibinin yönetim ve organizasyon şeması daha pratik olabilir. Kulüp kaynaklarına göre yeni yönetim, Başkan Turgay Büyükkarcı dönemindeki stratejiyi izleyecek. Futbol Şubede Fatih Bilgilier ile voleybol şubede Onur Güner görevine devam ediyor. Karşıyakalı taraftarlar merakla ve heyecanla Burhanettin Basatemür haberini bekliyor. Basatemür’ün yanı sıra basketbolda takımı mucizevi basketle ligde tutan Ahmet Kandemir’in ise takımda kalıp kalmayacağı merak konusunu oluşturuyor. Öte yandan basketbol şubede takımın eski menajeri Selim Çınar’ın tekrardan göreve devam edeceğine dair iddialar var. Uzun yıllar Karşıyaka’da görev alan son olarak Altınordu’da yöneticilik yapan Çınar ile görüşmeler sürüyor.