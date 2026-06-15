Şehrin alt ve üst olarak sembolize edilen farklı sosyal katmanlarını ele alan yapım, bir grup gencin hayallerine ulaşmak için verdiği savaşı konu ediniyor. Tanıtım fragmanlarının televizyon kanallarında dönmeye başlamasının ardından seyircilerin yapıma yönelik incelemeleri hız kazandı. "Altı Üstü İstanbul nerede çekiliyor" ve "Altı Üstü İstanbul uyarlama mı" gibi konular da izleyicilerin öncelikli gündemleri arasında yer alıyor. Dizi, karakterlerin sadece bireysel hikayelerini değil, İstanbul'un arka sokaklarındaki zorlu yaşam şartlarını da dramatik bir dille seyirciye aktarıyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR, NEYİ ANLATIYOR?

Dizi, İstanbul'un arka sokaklarında hayata tutunmaya çalışan Emir ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor. Gelecek için büyük umutlar taşıyan bu gençlerin yolları para, güç ve ihanet sarmalında kesişiyor. Karakterler, hayatlarını kökünden değiştirecek hayati kararlar alırken, attıkları adımların sevdiklerinin de kaderini etkilediğini görüyor. Dostlukların sınandığı, aşkların yön değiştirdiği hikayede, kenar mahalle kültürünün zorlukları tüm çıplaklığıyla ekrana yansıyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL OYUNCULARI KİMLER?

Yeni sezonun iddialı yapımında başrolleri oldukça deneyimli isimler paylaşıyor. Dizinin ana oyuncu kadrosunda Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner yer alıyor.

Ekrana gelecek yapımın geniş kadrosunda ayrıca şu isimler bulunuyor:

Sena Mia Kalıp

Sezer Arıçay

Halil İbrahim Kurum

Doğan Can Sarıkaya

Kaan Akkaya

Efe Can Taşdelen

Can Kızıltuğ

İpek Çiçek

Oğulcan Çiftçioğlu

Şebnem Dokurel

Soner Cuger

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ALTI ÜSTÜ İSTANBUL GERÇEK BİR HİKAYE Mİ, UYARLAMA MI?

Televizyon izleyicilerinin yapımla ilgili yanıt aradığı konulardan bir diğeri de senaryonun çıkış noktası oldu. Altı Üstü İstanbul dizisi, yaşanmış gerçek bir olaydan veya biyografik bir eserden esinlenilmedi. Yapımın hikayesi, yurt dışındaki herhangi bir diziden de uyarlanmadı. Tamamen senaristlerin oluşturduğu özgün bir metne sahip olan dizi, kurgusal bir dünya üzerinden ilerliyor.