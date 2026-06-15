Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 15 Haziran tarihli değerlendirmesine göre, Toroslar kesimi başta olmak üzere Akdeniz Bölgesi, Doğu Karadeniz’in büyük bölümü, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güneybatı kesimleri ve Hatay’ın batısında da yağışların etkili olacağı öngörülüyor. İzmir ve Ege bölgesinde ise kavurucu sıcaklar kendini iyiden iyiye hissetmeye başlıyor.

İzmir'de sıcaklık 35 dereceyi aşacak

15 Haziran 2026 Pazartesi günü İzmir'de yağış öngörülmezken, kent genelinde güneşli ve sıcak bir hava etkili olacak. Gün içerisinde sıcaklıkların 31 derece civarında seyretmesi, gece saatlerinde ise 16-17 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Rüzgarın hafif kuvvette esmesi ve nem oranının düşük seviyelerde kalması tahmin ediliyor. Öte yandan Meteoroloji, Bayındır ve Tire ilçeleri için yüksek sıcaklık uyarısında bulundu. Bu bölgelerde termometrelerin özellikle öğle saatlerinde 35 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. İzmir ilçelerinde hava durumu 15 Haziran 2026 Aliağa: 31 derece. Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Balçova: 31 derece. Gün boyunca az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Bayındır: 36 derece. Sıcak ve güneşli bir gün geçecek. Bayraklı: 34 derece. Az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Bergama: 34 derece. Yağış beklenmiyor, hava açık olacak. Beydağ: 35 derece. Sıcaklıkların yüksek seyretmesi bekleniyor. Bornova: 34 derece. Az bulutlu ve açık bir gün öngörülüyor. Buca: 33 derece. Güneşli ve sıcak hava etkili olacak. Çeşme: 30 derece. Açık ve hafif esintili bir hava bekleniyor. Çiğli: 32 derece. Az bulutlu ve açık gökyüzü görülecek. Dikili: 33 derece. Gün boyunca güneşli hava hakim olacak. Foça: 30 derece. Açık ve sıcak bir gün yaşanacak. Gaziemir: 33 derece. Az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Güzelbahçe: 30 derece. Yağışsız ve güneşli bir gün olacak. Karabağlar: 31 derece. Açık hava gün boyu etkisini sürdürecek. Karaburun: 30 derece. Az bulutlu ve açık hava görülecek. Karşıyaka: 33 derece. Güneşli ve sıcak bir gün bekleniyor. Kemalpaşa: 33 derece. Hava açık ve sıcak olacak. Kınık: 34 derece. Sıcaklıkların yüksek seyretmesi bekleniyor. Kiraz: 35 derece. Güneşli ve oldukça sıcak bir gün yaşanacak. Konak: 33 derece. Az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Menderes: 34 derece. Güneşli ve sıcak hava hakim olacak. Menemen: 33 derece. Az bulutlu ve açık bir gün bekleniyor. Narlıdere: 29 derece. Açık ve sakin hava koşulları görülecek. Ödemiş: 34 derece. Sıcak ve güneşli hava etkili olacak. Seferihisar: 32 derece. Az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Selçuk: 31 derece. Gün boyunca güneşli hava görülecek. 'Aşırı sıcak' uyarısı! İzmir'in o ilçelerinde yaşayanlar dikkat! 35 dereceyi aşacak! İçeriği Görüntüle Tire: 36 derece. Sıcaklıkların öğle saatlerinde oldukça yükselmesi bekleniyor. Torbalı: 35 derece. Sıcak ve güneşli bir gün yaşanacak. Urla: 31 derece. Az bulutlu ve açık hava etkili olacak.