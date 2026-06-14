Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, partisinin İzmir’de düzenlemiş olduğu saha çalışmalarıyla ilgili önemli bir paylaşımda bulundu. Bezircilioğlu, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fikret Bayır ile birlikte 4 gün boyunca İzmir’in farklı ilçelerinde vatandaşlarla buluştuklarını ifade etti.

5 ilçede yoğun mesai!

Konak, Narlıdere, Balçova, Karabağlar ve Karşıyaka’da düzenlenen program çerçevesinde STK ve esnaf ziyaretleri yapıldığını ifade eden Bezircilioğlu, vatandaşların ekonomik sorunlar ve ülkenin gidişatına ilişkin ciddi kaygılarda bulunduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bezircilioğlu:

“Vatandaşlarımızın ülkenin gidişatından kaygı duyduğuna, ekonomik zorlukların her geçen gün daha da arttığına, hem genelde hem de yerelde sıkıntıların büyüdüğüne şahit olduk, teşhis ettik.” ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi olarak mevcut sorunları çözmek istediklerini ifade eden Bezircilioğlu, açıklamasını “Zafer’e doğru adım adım” diyerek noktaladı.