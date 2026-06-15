Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesindeki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için bankalar haziran ayı fırsatlarını duyurdu. Maaşını taşıyıp 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren emeklilere sunulan toplam kazanç tutarı bazı bankalarda 32 bin TL seviyesine kadar çıktı. Bankalar sadece yalın nakit ödemelerle kalmayıp fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve sigorta poliçesi gibi ek ürünlerle ödül miktarını katlıyor. Maaş taşıma işlemlerinde son dönemece girilirken "hangi banka kaç TL promosyon veriyor" ve "emekli maaşı taşıma şartları neler" soruları gündemdeki yerini koruyor.

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Haziran 2026 dönemi itibarıyla bankaların emekli maaş müşterilerine sunduğu güncel promosyon tutarları ve ek ödül şartları şu şekildedir:

ING: SGK emekli maaşını taşıyanlara maaş tutarına göre ek koşulsuz 15 bin TL’ye varan nakit promosyon veriyor. Ek nakit promosyonların da dahil edilmesiyle toplam kazanç tutarı 32 bin TL seviyesine ulaşıyor.

Yapı Kredi: 19 Eylül 2025 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında SGK promosyon taahhüdü veren tüm emekli müşterilerine 30 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.

DenizBank: Maaşını bankaya taşıyanlara 12 bin TL'ye varan temel nakit promosyon sağlıyor. Buna ilave olarak yeni hesap açan, Kredili Mevduat Hesabı (KMH) tanımlatan, otomatik fatura talimatı veren ve aktif kredi kartı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 15 bin TL'ye varan ek promosyon hakkı tanıyor. Böylece toplam ödül 27 sanayi bin TL'yi buluyor.

Garanti BBVA: 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyada 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödüyor. Bonus Kart veya Paracard ile 2 bin TL harcamaya 6 bin TL bonus, 2 bin TL Avans Hesap harcamasına 2 bin TL bonus ve yeni sigorta poliçesine 2 bin TL bonus olmak üzere toplamda 25 bin TL'ye varan fırsat sunuyor. Kayyum atanan tavuk firmaları hangisi? Kayyum atanan 13 şirketin adı ne? İçeriği Görüntüle

İş Bankası: Maaşını bankaya taşıyan veya ilk maaş tercihi yapanlara 15 bin TL'ye varan nakit promosyon tanımlıyor. Ayrıca 10 bin TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma ve diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekim hakkı gibi ayrıcalıklarla toplam paketi 25 bin TL'ye yükseltiyor.

TEB: Maaşını 36 ay boyunca bankadan almayı taahhüt edenlere 12 bin TL'ye varan ana promosyon veriyor. Elektrik veya doğalgaz faturası zorunlu olmak şartıyla en az 2 otomatik fatura talimatı verenlere 9 bin TL ek promosyon ekleyerek toplamda 21 bin TL ödeme yapıyor.

QNB: 22 Nisan 2026 tarihinde başlattığı kampanya kapsamında, maaşını taşıyıp 3 yıl kalma sözü veren emeklilere 20 bin TL'ye varan nakit promosyon alternatifi sunuyor.

Akbank: 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında maaşını taşıyanlara veya taahhüdünü yenileyenlere 15 bin TL’ye varan nakit promosyon sağlıyor. Başvurular şubeye gitmeden Akbank Mobil veya müşteri iletişim merkezi üzerinden yapılabiliyor.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR?

Kamu bankaları arasında yer alan VakıfBank, haziran ayında da emekli maaş miktarına göre kademeli bir ödeme planı uyguluyor. Bankanın 3 yıllık taahhüt karşılığında belirlediği net promosyon tutarları şu şekildedir:

10.000 TL altı maaş alanlar için: 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL arası maaş alanlar için: 8.000 TL

15.000 TL – 20.000 TL arası maaş alanlar için: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için: 12.000 TL

EMEKLİ MAAŞI BAŞKA BANKAYA NASIL TAŞINIR?

Emekli maaşını daha yüksek promosyon veren bir bankaya taşımak isteyen vatandaşların önünde birkaç kolay seçenek bulunuyor. Herhangi bir hak kaybı yaşamamak için mevcut bankadaki 3 yıllık taahhüt süresinin dolmuş olması veya kalan sürenin cezai şartının (kıstelyevm usulü geri ödeme) kapatılması gerekiyor.

Taşıma işlemleri, geçiş yapılmak istenen yeni bankanın şubelerine nüfus cüzdanı ile giderek doğrudan yapılabileceği gibi, bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri üzerinden de saniyeler içinde tamamlanıyor. Ayrıca e-Devlet kapısı üzerinden "Banka ve Adres Değişikliği" adımları takip edilerek de maaş tercihini değiştirmek mümkün oluyor.