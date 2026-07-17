TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, yeni dönem öncesi ilk antrenmanını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yaptı. Yeşil-kırmızılı ekip, yönetimin tekrar anlaşma sağladığı teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde sahaya indi.

Kamplarının programı netleşti

İzmir temsilcisi, hazırlıklarının ilk bölümünü 5 Ağustos tarihine kadar kendi tesislerinde devam ettirecek. Bu süreçte 3 hazırlık maçı oynamayı hedefleyen Karşıyaka, ardından ikinci etap çalışmaları için Düzce'ye gidecek. Yeşil-kırmızılılar, 8-20 Ağustos tarihleri arasında Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa girecek.

İlk antrenmanı yönetim ve eski yöneticiler takip etti

Sezonun ilk idmanında Karşıyaka futbol şube yönetimi tam kadro olarak saha kenarında yerini aldı. Kulübün eski yöneticilerinden Mustafa Özçakar da tesislere gelerek çalışyerini ziyaret etti

Karşıyaka'dan Fenerbahçe'ye transfer olan 19 yaşındaki kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt, izin gününde bir önceki takımının antrenmanını ziyaret etti.

Eski takım arkadaşları ve yöneticilerle bir araya gelen genç futbolcu, geçen dönem kendisine şans veren teknik direktör Burhanettin Basatemür ile de görüştü. Karşıyaka yönetimi ve teknik heyeti, ziyaret sırasında Adem Yeşilyurt'a yeni kulübünde başarı diledi.

Transfer anlaşmasının detayları belli oldu

Adem Yeşilyurt'un Fenerbahçe'ye transferine dair yapılan sözleşmenin detayları da paylaşıldı. Karşıyaka, bu transfer karşılığında 500 bin euro bonservis bedeli kasasına koydu.

Anlaşma maddeleri kapsamında İzmir ekibi, Fenerbahçe'den 3 futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacak ve Topuk Yaylası'nda yapılacak olan yeni dönem kampı için herhangi bir konaklama ücreti ödemeyecek.

