Son Mühür- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği mutlak butlan kararı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden Genel Başkanlık koltuğuna dönmesiyle başlayan hukuksal ve siyasi kriz, yereldeki dengeleri de sarsmaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki yeni Genel Merkez Yönetim Kurulu (MYK) illerde görevden alma ve yeni atama mesaisini sürdürürken, İzmir'de ise Utku Gümrükçü başkanlığındaki 30 kişilik yeni il yönetiminin belirlenmesi gözleri ilçe örgütlerine çevirdi.

Yargı sürecinin gölgesinde ilçe başkanlıklarında geniş çaplı görevden almalar ve Özgür Özel liderliğinde kurulması muhtemel yeni bir partiye yönelik geçiş iddiaları gündemdeki sıcaklığını korurken dikkat çeken buluşma gerçekleşti. Siyasi hareketliliğin tavan yaptığı İzmir'de, 2. bölge ve Bakırçay Havzası'nda görev yapan CHP'li 7 ilçe başkanı bir araya gelerek sürece dair ortak tavırlarını ilan etti. Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü, Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar, Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey, Dikili İlçe Başkanı Emre Kırlı, Bergama İlçe Başkanı İsmail Durmaz, Kınık İlçe Başkanı Hasan Selvi, Foça İlçe Başkanı Kenan Düzgün akşam yemeğinde buluştular.

Buluşmanın ardından Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;

"Bakırçay ilçe başkanlarım Kınık Hasan Selvi, Bergama İsmail Durmaz, Dikili Emre Kırlı, Foça Kenan Düzgün, Menemen Hüseyin Özbey ve Karşıyaka Levent Güçlü başkanlarım ile güzel bir akşam. Birlikte başaracağız. #Özgürözel "