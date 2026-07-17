Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yürüttüğü tercih döneminde lise listelerini oluşturan adayların, okullarındaki idarecilere giderek işlemi onaylatması gerekiyor. Tercih döneminin kapanmasıyla MEB, adayların kazandıkları okulları ilan edecek ve boş kontenjanları açıklayarak nakil sürecini başlatacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Öğrenciler lise tercihlerini 13 Temmuz'da e-Okul sistemi üzerinden yapmaya başladı. Belirlenen takvime göre süreç 27 Temmuz 2026 tarihinde bitecek. Adayların hazırladıkları listeleri sadece sisteme kaydetmesi yetmiyor. İşlemlerin geçerli sayılması için öğrencilerin bağlı bulundukları ortaokul müdürlüklerinden onay alması şart koşuluyor.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvurular bittikten sonra öğrencilerin yerleştiği okullar 5 Ağustos 2026 tarihinde belli olacak. MEB, sonuçlarla birlikte liselerdeki boş kontenjanları aynı gün "meb.gov.tr" adresinden yayımlayacak. Adaylar bu tarihten itibaren hem kazandıkları liseyi öğrenecek hem de bir sonraki aşama olan nakil dönemi için hazırlık yapacak.

2026 LGS NAKİL VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

İlk aşamada istediği okula giremeyen veya lisesini değiştirmek isteyen öğrenciler nakil sürecine başvuracak. Birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınıp sonuçlar 10 Ağustos'ta ilan edilecek. Daha sonra 10-12 Ağustos tarihleri arasında ikinci nakil tercihleri toplanacak ve bu sonuçlar 14 Ağustos 2026 tarihinde duyurulacak.

HİÇBİR LİSEYE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Tercih ve nakil dönemlerinin sonunda hiçbir liseye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler yerel komisyonlara yönelecek. Boşta kalan adaylar 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvuracak. Komisyonlar değerlendirmelerini yapıp yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos 2026 tarihinde bitirecek.