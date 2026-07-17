Gazeteci, televizyon programcısı, çevirmen ve Galatasaray Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden olan Aziz Üstel, tedavi gördüğü İzmir'de 80 yaşında hayatını kaybetti. Çoklu organ yetmezliği sebebiyle vefat eden Üstel, yarın Karşıyaka'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti!

Gazetecilik ve televizyonculuk alanındaki çalışmalarıyla bilinen Aziz Üstel, bir süredir İzmir'de tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayata gözlerini yumdu. i

Uzun yıllar basın, yayın ve spor dünyasında görev alan Üstel'in cenazesinin, yarın ikindi namazı sonrasında Karşıyaka Yeni Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Gazetecilikten televizyonculuğa!

1948 yılında dünyaya gelen Aziz Nafis Üstel, yükseköğrenimini Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Üniversitesi'nde yayıncılık ve uluslararası ilişkiler alanında noktaladı.

Türkiye'ye gelişi sonrasında çevirmenlik yapan Üstel, dünya edebiyatının önemli eserlerini Türkçeye kazandıran isim olarak dikkat çekti. Anthony Burgess'in "Otomatik Portakal" başta olmak üzere birçok yabancı eserin çevirisini yaptı.

Gazetecilik yaşamında Tercüman ve Günaydın gazetelerinde boy gösteren Üstel, TRT bünyesinde çeşitli projelerde çevirmen olarak görev aldı. Ayrıca hazırlayıp sunduğu televizyon programlarıyla ekranlarda kendini gösterdi.

Spor dünyasında da aktif rol!

Medya kariyerinin dışında spor camiasında da önemli görevler alan Aziz Üstel, 2001-2002 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü yönetiminde görev aldı.

Televizyon programcılığı, köşe yazarlığı, spor yorumculuğu ve dizi yazarlığı gibi farklı alanlarda çalışmalar gerçekleştiren Üstel, son dönemde Star gazetesindeki köşe yazılarıyla okuyucularıyla buluştu.