Son Mühür- Karşıyaka Belediyesi, şehir mirasına yıllardır saygı duyan ve onu onurlandıran çizgisini yine bozmadı. Belediye, 1941-1949 yılları arasında İzmir Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Reşat Leblebicioğlu’nun anısına değerli bir tören düzenledi.

Tören, Leblebicioğlu’nun kamu yararına bağışladığı arazi üzerine kurulan Bahçelievler Katlı Pazar Yeri’ne, kendisinin adı verildi. Törene katılanlar arasında, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Reşat Leblebicioğlu’nun aile fertleri yer aldı.

“Bazı insanlar geride sadece anılar bırakmıyor, yaşadıkları kente kalıcı izler de bırakıyor”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Eski Başkan Reşat Leblebicioğlu’nu şu sözlerle andı: “Bazı insanlar geride sadece anılar bırakmıyor, yaşadıkları kente kalıcı izler de bırakıyor. Aradan yıllar geçse de o izler, her gün binlerce insanın hayatına dokunmaya devam ediyor.

Reşat Leblebicioğlu da İzmir ve Karşıyaka için bu isimlerden biri. Bahçelievler Katlı Pazar Yeri’nin bulunduğu bu araziyi Karşıyaka’ya kazandırması da bizler için kalıcı ve anlamlı bir iz. İşte bugün, o değeri görünür kılıyor; Reşat Leblebicioğlu’nun adını, kendi katkısıyla hayat bulan bu pazar yerinde yaşatıyoruz.

Burada sadece pazar yeri yok, dershanemiz de var. Gençlerin elinden tutuyoruz, hem eğitimlerine destek oluyoruz hem de sosyal gelişimlerine katkı sunan kurslar düzenliyoruz. Yani Reşat Leblebicioğlu’nun adını aslında bir eğitim tesisinde de yaşatıyoruz. Kıymetli başkanımızı unutmadık, unutmayacağız. Reşat Leblebicioğlu’nu minnet ve saygıyla anıyor, bu kıymetli hizmeti için şükranlarımızı sunuyoruz”.

“Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz”

Reşat Leblebicioğlu’nun torunu Gülden Leblebicioğlu Ünal minnetini şöyle dile getirdi: “Dedemin adının, eskiden ailemize ait olan bu alanda kurulan Bahçelievler Katlı Pazar Yeri'ne verilmesi, biraz geç olsa da bizi çok mutlu etti. Bu karara vesile olan kıymetli büyüğümüz Sayın Armağan Çağlayan’a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz”.