Son Mühür- 2025 yılının mart ayında 6 ilçe ve 8 mahallede başlayan "Dönüşüme Evde Başla" projesi Güzelbahçe ile 9 ilçe ve 31 mahalleye ulaşırken vatandaşların atıklarını Qr kodlu sistemle evlerden toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile İzdoğa AŞ. ortaklığıyla yapılan bu doğa dostu uygulama Karabağlar, Bayraklı, Konak, Menderes, Bornova, Narlıdere, Buca, Karşıyaka ve Güzelbahçe'de ambalaj atıkları evlerden toplanıyor. Güzelbahçe'nin Siteler, Yalı ve Maltepe mahallelerinde QR kodlu mavi poşetlerin dağıtımına başlandı.

"Vatandaşlarımız projeyi büyük bir memnuniyetle karşıladı"

Bu uygulamamın vatandaşlar tarafından istendiğini belirten Güzelbahçe Siteler Mahalle Muhtarı Kezban Hocek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzdoğa'ya mahallemiz adına teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız projeyi büyük bir memnuniyetle karşıladı.

Evlerde ambalaj atıklarını ayrıştırarak başlayan küçük adımlar, hem çevremizin korunmasına hem de ekonomiye önemli katkı sağlayacak. Özellikle ev hanımlarının bu konuda duyarlı olduğunu görüyoruz. Gelecek kuşaklara daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için bu tür çalışmalar büyük önem taşıyor" dedi.

"Beni çok mutlu etti"

Hayata geçirilen uygulamadan oldukça memnun olana Latife Can,"Bu projenin Güzelbahçe'ye gelmesi beni çok mutlu etti. Plastik, kağıt ve benzeri ambalaj atıklarının çöpe gitmesi beni rahatsız ediyor. Bu dünya hepimizin ve gelecek nesillere örnek olmak için çevremizi birlikte korumamız gerekiyor. Herkesin katkısı çok önemli. İnanıyorum ki bu projeyle çok güzel sonuçlar elde edeceğiz. Pes etmeyelim, çevremizi koruyalım"ifadelerini kullandı.

‘‘Umarım proje İzmir’in dört bir yanına yayılır"

Projenin İzmir'în dört bir yanına yayılmasını isteyen Sinem Şahbaz, “Gayet güzel bir proje. Telefonuma hemen mobil uygulamasını da indirdim. Çok pratik bir uygulama. Poşetiniz dolduğunda uygulama üzerinden haber veriyorsunuz ve çok hızlı şekilde gelip alıyorlar. Yenisini veriyorlar. Umarım proje İzmir’in dört bir yanına yayılır” şeklinde konuştu.

Küresel ısınma, iklim krizi ve su kaynaklarının azalması gibi sorunlar atık yönetimiyle doğrudan bağlantı olduğuna dikkat çeken Ramazan Demir,"Bu konuda atılan adımlar gerçekten takdire değer. Evimizde ambalaj atıklarını ayrı biriktiriyor, poşet dolduğunda mobil uygulama üzerinden bildirim yapıyoruz ve ekipler gelip teslim alıyor.

Uygulamadan da çok memnunuz. Küresel ısınma, iklim krizi ve su kaynaklarının azalması gibi sorunlar atık yönetimiyle doğrudan bağlantılı. Bu nedenle projenin toplum tarafından ne kadar ciddiye alınırsa, geleceğimiz adına o kadar önemli bir kazanım sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

9 ilçe ve 31 mahallede devam ediyor

Proje; Bayraklı’nın Refik Şevket İnce, Körfez, Tepekule, 75. Yıl, Manavkuyu, Bornova’nın İnönü, Kazımdirik, Atatürk, Evka 3, Ergene, Evka 4, Erzene, Buca’nın Yiğitler, Karabağlar’ın Üçkuyular, Fahrettin Altay, Basın Sitesi, Karşıyaka’nın Mavişehir, Atakent, Mustafa Kemal, Yalı, Bostanlı, Bahçelievler, İnönü, Konak’ın Kültür, Alsancak, Menderes’in Hürriyet ve Narlıdere’nin Yenikale ile Sahilevleri, Güzelbahçe’nin Siteler, Yalı, Maltepe mahallerinde devam ediyor.

Projeye ait mobil uygulama!

“Dönüşüme Evde Başla” projesini daha kolaylaştırmak için yapılan mobil uygulama sayesinde sayesinde vatandaş hem öneri ve şikayetlerini aktarıyor hem de profil bölümündeki “Adres Ekle”seçeneğinden kendi adreslerini ekleyip projeye katılım sağayalabiliyor.