Son Mühür / Yağmur Daştan – Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı ikinci olağan meclis birleşiminde Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır’ın yönetiminde yapıldı. Toplantıda, Çiğli’nin Harmandalı bölgesinde 1/1000 ölçekli imar planının ‘Belediye hizmet alanı’ olarak kullanım kararı bulunan alanın fonksiyonunun güncel ihtiyaçlar doğrultusunda değiştirilmesine ve yapılaşma koşullarının belirlenmesine yönelik hazırlanan, Harmandalı Mahallesi, 2400 ada, 5, 6, 7, 9 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi ihtisas komisyonlarında oy çokluğuyla uygun bulunarak meclis gündemine geldi. Söz konusu önerge, mecliste tartışmalara neden oldu.

“Akaryakıt istasyonu için değiştiriliyor”

Önerge hakkında söz alan AK Partili meclis üyesi Özgür Kaner, “Bu önergenin bu kadar hızlı gündeme gelmesini eleştiriyoruz. Akaryakıt istasyonu kriterleri sağlamayan bir yerin kriterlerinin sağlanması için gündeme gelmesini de eleştiriyoruz. Belediye hizmet alanı, sosyo-kültürel alan olarak yer alıyor. Spor alanı olarak değiştirilmesine ihtiyaç olduğu ifade ediliyor ama bizim sosyo-kültürel alana daha fazla ihtiyacımız olduğu kanısındayız. Harmandalı’da dile getirdiğimiz çöplüğün kapatılmasından sonra nefes aldı ve hızla kent olmak için ilerliyor. Bu alanda sadece imar planında yazılı olmayan ama fiilen de yerinde görmemiz gereken bir kreş var, ama yeterli değil. Dolayısıyla bu alanı muhafaza edip belediye hizmet alanı olarak düğün salonu, belediye hizmet binası gibi birçok ihtiyacı giderebilecek bir alan. Ancak burada kamusal ihtiyacı gidermekten sonra bazı kişilerin ihtiyacını giderme kaygısı mevcut. Zira bitişindeki akaryakıt istasyonu oluşsun diye biz böyle bir adım atıyoruz. Kreş olduğunda akaryakıt istasyonu kurulamıyor ancak spor alanı olması halinde akaryakıt istasyonu kurulabiliyor” ifadelerini kullandı.

CHP’li meclis üyesi Hediye Kaya ise “Bu alanın fiili kullanımı plan kararıyla örtüşmüyor. Bir anaokulu, spor alanı var 9 parsel boş ve bir kısmı halı saha kullanılıyor. Mevcut durumu planlara yansıtıp alanın daha sağlıklı kullanılması amaçlanıyor” dedi.

Çiğli meclis üyesi Gözde Çelik Özoğul, “Özgür Bey’in aynı hassasiyetini 2023 planlarında 1/1000 ölçekli planı kararında oranın akaryakıt istasyonu olabilmesi için alınan 10 metrelik yolla hissedar olmamız hususunda beklerdim. Belediye hizmet alanıyla ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu değil” diye konuştu.

“Bu konu geçtiği anda suç duyurusunda bulunacağım”

AK Partili meclis üyesi Fırat Eroğlu, “13 Nisan 2026 tarihinde 10 nolu parsel gündeme geldi. Burada 841 metrekare Çiğli Belediyesi’nin de hissesi var. Lejant değişikliğiyle ilgili önerge beşli komisyonlarda reddedilmiş. Bu kararın alınmasının nedeni 8 Haziran 2026’daki meclis gündemine girdiği için komisyonlar toplantılarını yapıp kararlarını aldı. 8 Haziran’da meclis gündeminde bu yer yoktu. Sonra bu hafta olduğu gibi haziran ayında hukuk komisyonu toplandı, ilave dilekçeler vardı. Burada ilave bilgilerle gündeme sokulmadığı söylendi. Dilekçede 8 Haziran yazıyor ama evrak kayıt tarihi 10 Haziran. Gündeme gelecek dosya nasıl oluyorsa usulsüz şekilde evrak kayda giriyor. Komisyonda konuşurken Çiğli Belediyesi’nden olağanüstü meclis kararı alındığı bilgisi geliyor. Bizim o an komisyonda bulunan meclis üyelerinin olumlu oy kullanacağı havasında geçen toplantıda, gelen kararla bu alanla ilgili satış kararı var. Bahsedilen ada parselde belediye ve vatandaşın hissesi var. Bakıyoruz, sadece meclisi satışlar için topluyor. Lejantı ticaret olarak satışa çıkarıyor. Akaryakıt olarak çıksa rahiç bedeli artacak ve kamunun cebine girecek. Biri az para ödemiş olacak bu da kim, o firmada… Çekincelerimizi dile getirdik. Haziran meclisinde bu gündemden geri çekildi. Diğer parselleri bağlayan alanda bir anaokulu var. Bu anaokulu, akaryakıt istasyonu açmak için yıkılıyor. Bugün saat 14.30’da gerçekleşecek komisyon toplantısına bir saat 45 dakika kala davet geldi. Tek konu da bu görüşeceğimiz konu. Burası hangi milletvekilinin akrabasının? Bu işin içinde kimler var, çözemedik. Bu konu geçtiği anda suç duyurusunda bulunacağım” dedi.

Yıldır’dan dikkati çeken Yamanlar açıklaması!

Önerge hakkında Başkan Vekili Yıldır ise “Çöp tesisi konusunda birtakım başvurularda bulunduk, bir tanesi de Yamanlar. Herkes birçok demeç verdi, bir vekilinizin ‘Bugünkü çöp sorununun nedeni biz değiliz, CHP’li belediyeler. Yamanlar’ı biz bulmadık, Aziz Bey zamanında bulunmuş bir yer. Görüşme yapacağım dediğinin üzerinden 9 ay geçti’ diyor. 1 Temmuz 2026 tarihli yazı şöyle: İzmir ili Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi’nde yer ala yaklaşık 59 hektarlık alanda idaremizce yürütülen İlkevim Arsa projesi hakkında çalışmalara başlanacaktır. Bu 59 hektarlık alanın içinde 27.6 hektarlık alanda çöp tesisi var. Bu kapsamda iletilen sınır ve yakın çevresine ilişkin olarak göz önünde bulundurulması istenen taleplerin yasal süreci 30 gün içinde sayısal ve yazılı ortamda idaremize bildirilmesi ve görüş bildirilmemesinde de görüşlerin olumlu kabul edilmesini bildiririm’ diyor. Burası ÇED raporu hazır olan yer ama 59 hektarda aldığımız yazı bu. Burası konuta açılıyor gibi görünüyor. Siz de bu konuyu araştırın” dedi.

Koç’un gelinin itirazlarına da ret kararı!

Birleşimde, Buca’nın Güney Planlama Bölgesi 1’inci Etap’a ilişkin hazırlanan imar planlarına yönelik çok sayıda itiraz gündeme geldi. Nisan ayında kabul edilen ve 21 Mayıs ila 19 Haziran 2026 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/25 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı'na yönelik itirazlar görüşülerek reddedildi.

Cumhur İttifakı kabul etti, CHP reddetti

Söz konusu plana yönelik gelen 9 itirazın arasında dikkati çeken bir isim de yer alıyordu. Türkiye'nin en büyük şirketlerinden Koç Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanı merhum Mustafa V. Koç'un eşi Caroline Nicole Koç da plana itiraz etmiş; İzmir’in köklü Levanten ailelerinden Giraud ailesine mensup ve Koç ailesinin gelini olarak tanınan Caroline Koç, itirazını vekili Muhammet Akbulut aracılığıyla iletmişti. Koç’un dışında bölgede yaşayan vatandaşın sunduğu 702 dilekçeli toplu itirazın yanı sıra, 17 dilekçeden oluşan ayrı bir dosyayla da itiraz edilmişti. TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ile Temiz İzmir Derneği adına Ercüment Şahin ve Nivent Kurtuluş gibi isimlerin de itirazları meclis toplantısında görüşülürken söz konusu önergeye dair yapılan tüm itirazlar Cumhur İttifakı’nın kabul etmesine karşın CHP Grubu’nun ret kararıyla oy çokluğuyla reddedildi.