Şehrin karmaşasından ve günlük hayatın koşturmacasından uzaklaşmak sakin bir nefes almak isteyenlerin ortak adresi Mevlana Kafe, sunduğu hizmet kalitesiyle de dikkat çekiyor. Belediye güvencesiyle işletilen Mevlana Kafe, yüksek hijyen standartları, güvenilir hizmet vizyonu ve birinci sınıf malzeme kalitesiyle misafirlerini adeta otel konforunda ağırlıyor.

Doğanın içinde benzersiz bir kahvaltı deneyimi

Haftanın her günü 08.00 ile 22.00 saatleri arasında kapılarını açan Mevlana Kafe özellikle güne zinde başlamak isteyenlerin favorisi olan zengin kahvaltı sofralarıyla fark yaratıyor. Günün her saatinde hitap eden geniş menü yelpazesiyle her damak tadına uygun seçenek bulmak da mümkün.



- Ana Yemekler: Özenle hazırlanan ızgara köfte, tavuk ızgara, köri soslu tavuk ve enfes mantar soslu tavuk.

- Alternatifler: İtalyan esintili leziz pizzalar, özel soslu makarnalar, taze mevsim yeşillikleriyle hazırlanan salatalar ve iştah açıcı aperatifler.

- Tatlı kapanışı: Günün yorgunluğunu unutturacak hafif ve lezzetli tatlı çeşitleri.

- Zengin İçecek seçeneği: Gelenekselleşen taze demlenmiş çay, nitelikli kahve çeşitleri, kış günlerinin iç ısıtan klasiği sahlep; ferahlatıcı ev yapımı limonata, soda, churchill ve soğuk alkolsüz içecekler.

Ulaşım kolaylığı ve konfor

Mevlana Kafe, konuklarına sunduğu lezzet deneyimini lokasyon avantajıyla taçlandırıyor. Şehrin her noktasından kolayca erişilebilir bir konumda yer alan işletme, misafirlerine ulaşım ve otopark stresi yaşatmıyor.

Özel araçlarıyla ziyarete gelen misafirler için ayrılmış geniş otopark alanı park sorununu tamamen ortadan kaldırıyor. Toplu taşımayı tercih eden vatandaşlar için de ulaşım pek de sorun değil. İzmir’in ve Buca’nın dört bir yanından tesise doğrudan ulaşım sağlayan otobüs hatları ise şu şekilde:

- 284 Evka 1 – Konak

- 285 Evka 1 – Konak

- 875 Evka 1 – Şirinyer Aktarma Merkezi

