Son Mühür- Karşıyaka Bostanlı Pazaryeri’nde cumartesi günleri kurulması planlanan “Tekstil Günleri” organizasyonu, tezgahlar açılmadan büyük bir mali krize ve mağduriyet iddialarına sahne oldu. Organizatör firmanın esnaftan topladığı milyonlarca liranın akıbeti belirsizliğini korurken, pazarın faaliyete geçmemesi üzerine paralarını geri alamayan yüzlerce esnaf yargıya başvurdu.

100 milyon liralık vurgun iddiası

Sürecin perde arkasında devasa bir bütçe ve yüzlerce mağdur esnaf bulunuyor. Organizasyonu üstlenen özel firmanın, pazarda tezgah açmak isteyen esnaftan yüksek bedeller tahsil ettiği belirtiliyor. Toplam toplanan paranın 100 milyon lirayı bulduğu iddiaları ise Karşıyaka gündemine bomba gibi düştü.

Pazar bir türlü açılamadı. Bunun üzerine esnaflar sözleşmelerini resmi protokollerle feshetti. Ancak paralar iade edilmedi.

Birikimlerini bu projeye yatıran, aylarca hazırlık yapan esnaflar soluğu emniyette aldı. Çok sayıda mağdur, emniyet birimlerine giderek şikayet dilekçesi verdi ve resmi süreçleri başlattı. Aradan geçen zamana rağmen somut bir adım atılmaması, sahada tepkilerin dozunu her geçen gün artırıyor.

Mağdur esnaf beş kritik soruya yanıt arıyor

Hukuk mücadelesi başlatan ve seslerini duyurmaya çalışan esnaflar, süreci yönetenlerden ve ilgililerden net açıklamalar bekliyor. Kamuoyunda kulaktan kulağa yayılan iddialar karşısında sessizliğini koruyan taraflara şu sorular yöneltildi;

Esnaftan toplanan milyonlarca lira şu an hangi hesapta tutuluyor?

Fesih protokolleri imzalanmasına rağmen iade süreci neden başlatılmıyor?

Emniyete yapılan resmi şikayetlerin ardından adli makamlar hangi işlemleri yürüttü?

Bu organizasyonun planlama aşamasında belediyenin denetim ve sorumluluk payı nedir?

Zarara uğratılan yüzlerce insanın maddi kaybını kim, nasıl tazmin edecek?

Neden kimse konuşmuyor?

Bostanlı Pazaryeri’nde hayata geçirilmesi düşünülen ticari proje, gelinen noktada büyük bir adalet arayışına dönüştü. Karşıyaka kamuoyu ve mağdur esnaflar, iddiaların merkezindeki şirketten ve denetör pozisyonundaki kurumlardan resmi bir açıklama talep ediyor.

Ortada resmi şikayetler ve fesih belgeleri var. Fakat yetkililer sessiz. Esnafın adalet ve para iadesi arayışı ise sürüyor.