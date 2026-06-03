SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda Mali Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerinin Buca Belediyesi’ne yönelik başlattığı eş zamanlı şafak operasyonunda yeni ve eski belediye başkanları, meclis üyeleri, iş insanları ile çok sayıda belediye çalışanı gözaltına alınmıştı. Halen gözaltında tutulan, Cuma günü Adliyeye çıkarılması beklenen şüphelilere yönelik yapılan operasyonun şifreleri, önceki operasyonda gözaltına alınan 'kara kutu' vermişti. Yapılan ilk operasyonda gözaltına alınan ve tutuklanan yapı denetim firma yöneticisi S.K., etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı. 'Kara kutu' olarak adlandırılan S.K., emniyet ve savcılık birimlerine rüşvet ağının işleyişine dair tüm detayları anlattı. Yapılan şikayetleri ve etkin pişmanlıktan faydalanan S.K.'nn verdiği bilgileri değerlendiren polis, Buca belediyesine yönelik ikinci dalga operasyonu için düğmeye bastı.

Rüşvet Çarkının İşleyişini Tek Tek Anlattı

Buca'da yapı denetim firmasında üst düzey yönetici olarak görev yapan S.K.’nın, müteahhitler ile belediye birimleri arasındaki rüşvet trafiğini koordine ettiği iddia ediliyordu. Gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini söyleyen S.K., kirli rüşvet ağı ile bildiklerini tek tek anlattı. S.K., sisteme girilmeyen sahte ruhsatların nasıl düzenlendiğini, imar usulsüzlüklerine nasıl göz yumulduğunu ve bu çarktan kimlerin maddi menfaat sağladığını şifreleriyle birlikte ortaya koydu.

İlk Operasyonda 7 Kişi Tutuklanmıştı

Bu yıl Şubat ayında sahte ruhsatlı bir otelde kaçak göçmenlerin barındırılmasıyla başlayan, ardından belediyenin Ruhsat ve Yapı Kontrol müdürlüklerine uzanan operasyonda aralarında birim müdürlerinin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmıştı. 'Kara Kutu' S.K.’nın rüşvet çarkının şifrelerini deşifre etmesiyle birlikte Buca belediyesine yeni bir operasyon yapıldı. Yeni ve eski başkanın da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına aldı.

Başkanların Yarın İfade Vermesi Bekleniyor

S.K.’nın rüşvet çarkını deşifre eden bu kritik itiraflarının ardından soruşturma siyasi kanada da sıçradı. S.K.’nın verdiği bilgiler ve sunduğu şifreler doğrultusunda gözaltına alınan Buca belediyesinin eski başkanı Erhan Kılıç ile mevcut Belediye Başkanı Görkem Duman’ın yarın ifade verecekleri öğrenildi.

