İzmir İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nun aldığı 2026/2 sayılı karar kapsamında, kent merkezinden kırsala uzanan geniş hattaki ormanlık arazilere görevli personel dışında kimsenin girmesine izin verilmeyecek.

PİKNİK YAPMAK VE ANIZ YAKMAK DA YASAK

Alınan önlemler sadece orman içlerini kapsamıyor. Orman kenarlarında mola vermek, piknik yapmak ve anız yakmak da yasak listesinde bulunuyor. Valilik, kurallara uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu ve Orman Kanunu uyarınca ağır cezai işlemlerin uygulanacağı uyarısında bulundu.

EFELER YOLU ROTASINA 'REHBER' ŞARTI

İzmir Valiliğinin projelerinden "Efeler Yolu Kültür Rotası Projesi" bünyesindeki bazı yürüyüş etaplarının yasaklı orman sınırlarında yer aldığı belirtilen açıklamada, bu güzergahların yalnızca profesyonel rehber eşliğinde ve Orman İşletme Müdürlüklerine önceden bilgi verilmesi şartıyla kullanılabileceği kaydedildi.