Manisa'nın Kula ilçesinde İzmir-Ankara D300 Karayolu’nda gerçekleşen tır kazası ulaşımda aksamaları da beraberinde getirdi. Hareket halindeki bir tırın önce başka bir tıra ardından bariyerlere çarpması sonucu gerçekleşen kaza sonucunda şans eseri yaralanan olmazken, İzmir yönündeki trafik akışı yaklaşık bir saat boyunca aksadı.

Kavacık Rampaları’nda meydana geldi!

Kaza, akşam saat 19.30 sıralarında D300 Karayolu Kavacık Rampaları mevkiinde gerçekleşti. Gelen bilgiler çerçevesinde Halil Bayraktar kontrolündeki 06 EFY 287 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen Muammer Vurgun kontrolündeki 03 ACD 611 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tır kontrolden çıkarken daha sonra yol kenarındaki bariyerlere savruldu.

Trafik uzun süre durdu!

Kazayı gören vatandaşların ihbarının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Kazada can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, araçların yolu kapatması sebebiyle D300 Karayolu’nun İzmir istikametinde trafik akışı aksadı.