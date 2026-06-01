Karakaya Barajı'nda su seviyesinin yükselmesi üzerine başlatılan tahliye işlemleri, bölgedeki ulaşım ağını doğrudan etkiledi. Suyun oluşturduğu yüksek basınç, iki ilin kırsal mahallelerini birbirine bağlayan baraj altındaki köprünün Malatya tarafındaki ayağında ciddi hasara yol açtı.

BAĞLANTI NOKTASINDA ÇÖKME OLUŞTU

Geçtiğimiz günlerde araç trafiğine kapatılan yapının karayla bağlantı noktasında derinleşen hasar nedeniyle çökme meydana geldi. Köprünün karayla olan fiziki bağı kopma noktasına ulaştı.

TEHLİKEYE RAĞMEN MANZARA İZLEDİLER

Ortaya çıkan büyük riske ve alınan yasak kararına rağmen bölge halkı köprüden vazgeçmedi. Vatandaşların, çökme tehlikesi bulunan köprünün üzerine çıkarak baraj manzarasını izlemeye ve yürüyüş yapmaya devam etmesi dikkat çekti.