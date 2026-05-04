Son Mühür/Merve Turan- Gaziemir Belediye Meclisi’nde fitili ateşlenen “liyakat ve transfer” tartışması, yerel siyasetin gündemine bomba gibi düşmüştü. MHP Grup Başkanvekili Salahattin Şahin’in, belediye bünyesindeki personel alımları ve "bankamatik memur" iddiaları üzerinden yönelttiği keskin sorular, Belediye Başkanı Ünal Işık’ın sert "faşizm" çıkışıyla birleşti.

"İşe gelmeden maaş aldığı doğru mudur?"

MHP’li Başkan Salahattin Şahin Özkan Yalım olayıyla bağdaştırarak “CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın bir yakını Gaziemir Belediyesi'nde istisnai kapsamda memur yapıldı, maaş ödendi ama kendisini bir kez görmedik öğrendiğimiz kadarıyla kendisi Antalya Büyükşehir belediyesine geçiş yaptığı iddia ediliyor.

Çalıştığı süre içerisinde hangi günler belediyemizde bulunmuştur? İşe gelmeden maaş aldığı doğru mudur? Bu iddialar doğru ise sizde Bornova belediye başkanı gibi oluşan kamu zararını cebinizden ödeyecek misiniz?” dedi.

"Bu transfer doğru mu Sayın Başkan"

Şahin Son Mühür’de yayınlanan bir haber üzerine “Kars Belediyesi'ne döndüğü yönünde bazı haberler yayınlandı. Kars Özel idare'den bir personelin belediye belediyemize transfer olduğu ifade ediliyor. Malum siz meclisi yeterince bilgilendirmediğiniz için basından öğrenmek durumunda kalıyoruz. Bu transfer doğru mu sayın başkan” ifadelerini kullandı. Gaziemir Belediyesindeki personelin o görevler için gerekli yeterlilikte olup olmadığını soran MHP’li Şahin beklenmedik bir tepki ile karşılaştı.

Başkan Işık'tan beklenmedik çıkış!

Şahin’in aslında liyakatsizlik olup olmadığını sorguladığı o soruyu Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık “Faşist” söylemler olarak değerlendirdi. Başkan Işık bu sorulara “Kars'tan gelen memur Selahattin bey size tavsiyem şu; bu faşist söylemlerden uzak durun. Ya bir insanın Kars'tan Van'dan Artvin'de İstanbul'dan geliyor olmasın ne önemi araştırabilirsiniz. Gelen kişinin liyakati var mı, Gaziemir'e bir şey katacak mı katmayacak mı? Siz buna bakın, yoksa bir insanın memleketi ile milliyet ile din ile mezhebi ile ilgili şeylere sadece faşistler girer siz bunu düşünmeyin, bu yanlışa düşmeyin” dedi.