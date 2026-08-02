Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir temsilcisi, yeni sezon öncesi son hazırlıklarını tamamlıyor. Trendyol Süper Lig’de büyük heyecanın başlamasına kısa bir süre kaldı. Göztepe Spor Kulübü, dün gerçekleştirdiği antrenman ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın ilk bölümünde 5’e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı kırmızılılar, günü taktiksel oyunla tamamladı. İzmir ekibi, bugün evinde Bodrum FK ile hazırlık maçında karşılaşıyor. 8 Ağustos’ta ise Trabzonspor ile yine evinde dostluk maçına çıkacak. Takımın efsane kaptanı İsmail Köybaşı için özel jübile maçı olacak.

“Göztepeli taraftarlardan tesislere ziyaret”

Geçtiğimiz günlerde Göztepe’nin taraftar grupları Urla Adnan Süvari tesislerine giderek takımı ziyaret etti. A takım ile fotoğraf çekilen taraftarlar, takıma ve teknik ekibe başarı dileklerini iletti. Yeni sezona Avrupa hedefiyle başlayan İzmir ekibi, Gürsel Aksel Stadyumunda oynadığı müsabakalarda tribünleri dolduruyor. Organize bir şekilde tribünlerde yerini alan sarı-kırmızılı taraftarlar takımını son topa kadar destekliyor. Göztepeli taraftarların, bu sezonda yeni koreografi, pankart ve ışık gösterilerini hazırlamayı planlıyor.

“Göz-Göz, evinde Bodrum FK’yı ağırlıyor”

İzmir temsilcisi, bugün hazırlık maçında Bodrum FK ile kozlarını paylaşacak. Dev mücadele Gürsel Aksel Stadyumunda taraftarlara kapalı oynanacak. Her iki takım, yeni sezon öncesi önemli bir sınava çıkacak. Göz-Göz, eksiklerini ve hatalarını görerek gerekli bölgelere takviye yapmayı planlıyor. Göztepe Spor Kulübü, üst üste yaptığı transferler ile taraftarlarını heyecanlandırırken yeni sezondan önce bir veya iki transfer daha yapması bekleniyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov, bugün kadro planlamasında herkese süre vererek rotasyon yapacak.

“Ege temsilcileri sahada”

Bugün iki Ege temsilcisi dostluk maçından sakatlık yaşamadan ayrılmak istiyor. Göztepe Spor Kulübü, Slovenya’daki kampında 5 hazırlık maçı yaparken sahadan 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Göztepe, HNK Gorica takımını 2-0 mağlup etti. İzmir ekibi, FC LNZ Cherkasy takımını 2-0 yendi. Son oynadığı hazırlık maçlarında galibiyet alan sarı-kırmızılılarda yeni kaleci Luka Gugeshashvili, ilk kez sahaya çıkacak. Bodrum FK ise yeni sezon öncesi iki kez hazırlık maçı yaptı. Oynadığı son müsabaka Ege temsilcisi, Sarıyer’i 1-0 yendi.