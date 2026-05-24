Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Karşıyaka Belediyesi'nin gerçekleştirdiği ve toplumda büyük bir yardımlaşma zinciri oluşturan "Mavi Kapak" projesi, gün geçtikçe daha fazla insanın hayatına dokunmayı sürdürüyor.

200 kilogramlık kapak topladılar

Bu dayanışma örneğine, Tuna Mahallesi’nden Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri de dahil oldu. 1 ve 2. sınıfa giden minikler, çevrelerindeki plastik kapakları bir bir toplayarak yaklaşık 200 kilogramlık bir birikim elde etti.

Mavi kapaklar tekerlekli sandalye oluyor

Belediyenin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından sürdürülen bu çalışma, basit bir plastik kapağı birer yaşam desteğine dönüştürüyor.

Toplanan her bir ton plastik kapak, ihtiyaç sahibi iki vatandaş için birer tekerlekli sandalyeye dönüşüyor. İlçe genelinde artırılan toplama kutularına, yalnızca mavi değil, tüm renklerden plastik kapakların bırakılması mümkün.

"Tüm vatandaşlarımızı kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, çocukların duyarlılığı hakkında, "Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerimizin bu yaşta sergilediği büyük duyarlılık, bizler için büyük mutluluk ve gurur kaynağı.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız başta olmak üzere, bu iyilik hareketine omuz veren tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.

Toplanan her kapakla sadece doğamızı korumakla kalmıyor, aynı zamanda bir vatandaşımızın hayatına dokunarak engelleri birlikte aşıyoruz.

Bu dayanışma ruhunu daha da büyütmek için tüm vatandaşlarımızı kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.