SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir’de ameliyat edildikten sonra hayatını kaybeden Hatice Öncü’nün şüpheli ölümü, yargıyı ve sağlık camiasını harekete geçirdi. Olayda 'ağır ihmal' şüphesi üzerinde durulurken, adli ve idari kurumlar delilleri toplamak için çok yönlü bir çalışma yürütüyor. Acılı ailenin 'Evladımız can çekişirken vezneye para yatırmamızı istediler' iddiası, hastane hakkında geçmişte yapılan çok sayıdaki şikayetler de dosyaya girdi. Soruşturmayı yürüten savcılık makamı, İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine talimat yazısı yazarak, Hatice Öncü’nün tedavi gördüğü özel hastane ile sevk edildiği İzmir Bayraklı Şehir Hastanesindeki tüm kamera kayıtları ile tıbbi evrakları toplanmasını ve incelemesini istedi.

İl Sağlık Müdürlüğü "Muhakkik" Atadı

Yaşanan üzücü olaydan sonra İzmir İl Sağlık Müdürlüğü de inceleme başlattı. Kurum bünyesinde, ameliyat öncesi ve sonrasında bir kusur olup olmadığını araştırmak üzere uzman bir muhakkik (soruşturmacı doktor) görevlendirildi.

Şüphelilerin İfadesi Neden Henüz Alınmadı?

Ameliyata giren doktor, hemşire ve asistan personelin henüz resmi olarak savunma veya ifadeleri alınmadığı öğrenildi. Yasal prosedüre göre personelin ifadesinin alınabilmesi ve soruşturma açılabilmesi için önce muhakkik raporunun tamamlanması ve Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulunun "soruşturma izni" vermesi gerekiyor. Süreç kapsamında, Hatice Öncü'nün sevk edildiği Bayraklı Şehir Hastanesindeki doktor ve hemşirelerin 'bilgi alma' amacıyla ifadelerine başvuruldu.

Adli Tıp Raporu Bekleniyor

İddiaların hedefindeki özel hastane ve doktorlar sessizliğini korurken, sosyal medyada ilgili sağlık kuruluşu hakkında benzer şikayetlerin de yer aldığı görülüyor. Hastanenin ve sağlık ekibinin ağır bir ihmalinin olup olmadığı, Adli Tıp Kurumunun hazırlayacağı otopsi raporu ve İl Sağlık Müdürlüğünün idari incelemesi sonucunda kesinlik kazanacak.

